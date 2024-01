New Year 2024 : जळगावमध्ये किरकोळ वाद वगळता ‘थर्टी फर्स्ट’ शांततेत; प्रवचन-आरतीने स्वागत

New Year 2024 : पोलिसांनी गेल्या तीन दिवसांपासून नाकाबंदीसह कारवाईला सुरवात केल्याने यंदाचा ‘थर्टी फर्स्ट’ मोठे हॉटेल आणि शेतातील पार्टी वगळता शहरामध्ये शांततेत साजरा झाला. बिअर बार चालकांना पहाटे पाचची परवानगी उपयोगी पडली नाही.

हातगाड्यांवर खाद्यपदार्थ विकणाऱ्यांचा पोलिस कारवाईमुळे नेहमीपेक्षा कमी ग्राहक असल्याने हिरमोड झाला.(Except for minor disputes in Jalgaon Thirty First was peaceful new year 2024 jalgaon news)