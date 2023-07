Jalgaon Fraud Crime : क्रिप्टो करन्सीत गुंतवणकीचे आमिष दाखवून बांधकाम व्यावसायिकाची फसवणूक

Jalgaon Fraud Crime : क्रिप्टो करन्सीत गुंतवणूक केल्यास अधिक नफा मिळेल, असे अमिष दाखवून रामदास कॉलनीतील बांधकाम व्यावसायिक सौरभ शरद जोशी यांची १० लाख ४१ हजार रुपयांत ऑनलाईन फसवणूक करण्यात आली. (Fraud of builder by luring to invest in cryptocurrency jalgaon crime news)

बांधकाम व्यावसायिक सौरभ जोशी यांच्या व्हॉट्‌सॲप व टेलिग्राम क्रमांकावर २८ ते ४ जुलैदरम्यान अज्ञात व्हॉट्‌सॲपवरून व टेलिग्राम आयडीवरून वारंवार संपर्क साधला गेला. त्यात त्यांना युजर आयडी व पासवर्ड तयार करायला सांगत जोशी यांचा विश्वास संपादन केला.

त्यांना प्रीपेड टास्क व क्रिप्टो करन्सीत गुंतवणूक केल्यास अधिक नफा मिळेल, असे सांगण्यात आले. त्यानंतर युपीआय आयडी व बँक खात्यात वेळोवेळी १० लाख ४१ हजार रुपये जमा करण्यास सांगितले.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

त्यानुसार जोशी यांनी ते जमा केले.

मात्र, त्या बदल्यात कोणताच मोबदला व नफाही मिळत नसल्याचे श्री. जोशी यांच्या लक्षात आले. फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर सौरभ जोशी यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून जळगाव सायबर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. पोलिस निरीक्षक बी. डी. जगताप तपास करीत आहेत