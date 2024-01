Jalgaon News: भुसावळात सौरऊर्जेवरील ग्रीन हायड्रोजन प्रकल्प उभारणार

"महानिर्मितीने व्हिजन-२०३० अन्वये आगामी सात वर्षांत एकूण स्थापित क्षमता २५ हजार मेगावॉट (२५ गिगावाट) पेक्षा अधिक करण्याचा निर्धार केला असून त्यात सुमारे ८ हजार मेगावॉट स्थापित क्षमतेचे नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्प उभारण्याचा निश्चय केला आहे. एकूणच औष्णिक विद्युत उत्पादनाकडून नैसर्गिक संसाधनांचा पुरेपूर वापर करीत पर्यावरणपूरक वीज उत्पादनाकडे आगामी काळात महानिर्मितीचा विशेष कल राहणार आहे."

- अभय हरणे, संचालक (प्रकल्प), महानिर्मिती

(Green hydrogen project on solar energy will be set up in Bhusawal Jalgaon News)