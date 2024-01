Nashik News: ‘सही रे सही’ची नोंद गीनिज बूकमध्ये व्हावी : नितीन गडकरी

नाशिक : ‘सही रे सही’ नाटकाचे हजारो प्रयोग व्हावेत आणि ‘गीनिज बूक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड’मध्ये या नाटकाची खास नोंद व्हावी, असे गौरवोद्‌गार केंद्रीय भूपृष्ठमंत्री नितीन गडकरी यांनी काढले.

भरत जाधव यांची प्रमुख भूमिका असलेल्या ‘सही रे सही’ या नाटकाचा ४४०० वा प्रयोग नागपूरच्या वसंतराव देशपांडे सभागृहात रसिकांच्या अलोट गर्दीत झाला. त्या वेळी आयोजित कार्यक्रमात प्रमुख पाहुणे म्हणून केंद्रीय मंत्री गडकरी बोलत होते. (Nitin Gadkari statement Sahi Re Sahi drama should be recorded in Guinness Book Nashik News)