Jalgaon Crime News : विवाहितेचा 15 लाखांसाठी सासरी छळ

Jalgaon Crime News : धामणगाव (ता. जळगाव) येथील माहेर असलेल्या विवाहितेला व्यवसाय करण्यासाठी माहेरहून १५ लाख रुपये आणण्यासाठी शिवीगाळ व मारहाण करण्यात आली. (harassment of married woman for 15 lakhs by in law Jalgaon Crime News)

प्रतिक्षा आकाश मनोरे (वय २५) यांचा विवाह नंदुरबार येथील आकाश मनोरे यांच्याशी झाला आहे. लग्नाच्या दोन महिन्यानंतर लग्नात मानपान दिला नाही, असे टोमणे मारणे सुरू झाले.

त्यानंतर पती आकाश मनोरे याने व्यावसाय करण्यासाठी माहेरहून १५ लाख रुपये आणण्याची मागणी केली. विवाहितेने पैसे दिले नाहीत, म्हणून तिला सतत मारहाण करण्यात आली.

सासू, सासरे, दीर आणि नणंद यांनीही पैशांचा तगादा लावला. छळ सहन न झाल्याने विवाहिता धामणगाव येथे माहेरी निघून आल्या.

मंगळवारी (ता. १८) विवाहितेने दिलेल्या फिर्यादीवरून जळगाव तालुका पोलिस ठाण्यात पती आकाश मनोरे, सासू उज्वला मनोरे, सासरे संजय मनोरे, दीर शुभम मनोरे आणि नणंद महीमा बागूल (सर्व रा. नंदुरबार) यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे. पोलिस नाईक नरेंद्र पाटील तपास करीत आहे.