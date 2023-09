Jalgaon Rain News : चार तालुक्यांत सलग दुसऱ्या दिवशी अतिवृष्टी; पिके तरारली

Jalgaon Rain News : शहरासह जिल्ह्यातील चार तालुक्यांत सलग दुसऱ्या दिवशीही अतिवृष्टी झाल्याची नोंद करण्यात आली आहे. शुक्रवारी (ता. ८) सायंकाळपासून रात्रभर सर्वत्र दमदार पाउस झाला.

तर, शनिवारी (ता. ९) दिवसभरात काही वेळ उघडीप, सूर्यप्रकाश पडल्याने शेतकऱ्यांना पिकांत साचलेले पाणी काढण्यास उसंत मिळत आहे. दरम्यान, चांगल्या पावसाने पिके तरारली आहेत.

गेल्या सव्वा महिन्यापासून पावसाने ओढ दिली होती. दोन दिवसांपासून दमदार पावसाने पुन्हा हजेरी लावताच शेतकरी सर्व कामे बाजूला सारून शेतात पिकांची काळजी घेताना दिसू लागले आहेत. कोरडवाहू शेतकऱ्यांनी पिकांची विशेष काळजी घेतलेली दिसते. (Heavy rains in four taluks for second day in row jalgaon rain news)

यंदा जूनमध्ये पाऊस २५ दिवस उशिराने, तर जुलैमध्ये दमदार पाऊस झाला. मात्र, ऑगस्ट व सप्टेंबरमध्ये पावसाने ओढ दिल्याने कोरडवाहू शेतकऱ्यांचा हंगाम गेल्यात जमा होता. पावसाने पुन्हा हजेरी लावण्यास सुरवात केल्याने शेतकऱ्यांत पुन्हा नवी आशा निर्माण केली आहे.

पारोळा, भडगाव, पाचोऱ्यात अतिवृष्टी

गुरुवारी (ता. ७) पारोळा, भडगाव, पाचोरा, अमळनेरला अतिवृष्टीची नोंद करण्यात आली होती. शनिवारी पुन्हा पारोळा, पाचोरा, भडगावसह जामनेरला अतिवृष्टी झाल्याची नोंद करण्यात आली आहे.

तालुकानिहाय पाऊस (मिलिमीटर)

तालुका पाऊस

जळगाव ३४.०

भुसावळ ५३.४

यावल ४४.२

रावेर ५३.३

मुक्ताईनगर ५३.५

अमळनेर ३४.४

चोपडा ३१.४

एरंडोल ५१.०

पारोळा ६०.९ (८३.५ शुक्रवारी)

चाळीसगाव २८.१

जामनेर ८०.१ (६०.२)

पाचोरा ६९.६

भडगाव ६७.९ (७५.२)

धरणगाव २५.७

बोदवड ३०.७

एकूण सरासरी ४८.७ मिलिमीटर

धरणातील साठा (टक्के)

धरण शनिवारी शुक्रवारी

हतनूर ८२.३५ ८०.७८

गिरणा ४३.८१ ३६.६८

वाघूर ६२.०६ ५७.०८

"चांगल्या पावसाने पिके तरारली आहेत. मात्र, पावसाच्या खंडामुळे उत्पादनात घट येईल. चार दिवसांवर पोळा सण आला आहे. आतापर्यंत उडीद, मुगाचे उत्पादन हाती येत होते. यंदा पिके नुसतीच वाढली, शेंगांसाठी फुलोरा आलेला नाही." - विजय झोपे, शेतकरी

"यंदा शेतकऱ्यांना नुकसान सहन करावे लागेल. सव्वा महिन्याच्या खंडानंतर दोन दिवसांपासून पाऊस सुरू आहे. पिकांची अजून पुरेशी वाढ झालेली नाही. असाच पाऊस व ऊन सुरू राहिल्यास पिकांची वाढ जोमाने होईल." - गोपाळ चौधरी, शेतकरी