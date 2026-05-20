Officer Caught Bribery : क्लास वन अधिकाऱ्यांनेच मागितली लाच; ५ लाखांच्या मागणी, पोलिसांनी रंगेहाथ पकडलं; एजंटचा केला करेक्ट कार्यक्रम

Anti Corruption Bureau Action : राज्यात भ्रष्टाचाराविरोधातील कारवाया अधिक तीव्र होत असून जळगाव आणि नाशिक येथे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने केलेल्या धडक कारवाईमुळे प्रशासनात मोठी खळबळ उडाली आहे. जळगावमध्ये अवैध सावकारीच्या प्रकरणात अनुकूल अहवाल पाठवण्यासाठी आणि गुन्हा दाखल न करण्यासाठी लाखोंची लाच मागणाऱ्या वर्ग-१ अधिकाऱ्याला रंगेहाथ पकडण्यात आले.एसीबीने केलेल्या कारवाईने एकच खळबळ उडाली आहे..जळगावमधील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने उपनिबंधक सह संस्था (वर्ग-१) अधिकारी जगदीश बाबुराव बारी आणि त्याचा खासगी एजंट देविदास पाटील यांना १ लाख ५० हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना रंगेहाथ अटक केली. ही कारवाई बुधवारी दुपारी बी. जे. मार्केट परिसरातील जिल्हा अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक्स असोसिएशनच्या कार्यालयात करण्यात आली..मिळालेल्या माहितीनुसार, अवैध सावकारीच्या एका प्रकरणात संबंधितांकडून अनुकूल अहवाल पाठवण्यासाठी तसेच गुन्हा दाखल न करण्यासाठी या अधिकाऱ्याने तब्बल ५ लाख रुपयांची लाच मागितली होती. याबाबत तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर एसीबीने सापळा रचून ही कारवाई केली. कारवाईदरम्यान बारी आणि त्याचा एजंट देविदास पाटील यांना ताब्यात घेण्यात आले असून पुढील चौकशी सुरू आहे. या घटनेमुळे जळगावच्या सहकार क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे..दरम्यान, नाशिक जिल्ह्यातील येवला येथेही एसीबीने वनविभागावर धडक कारवाई केली. सागाच्या झाडांची तोड करण्यासाठी परवानगी देण्याच्या मोबदल्यात लाच मागितल्याच्या तक्रारीवरून एसीबीच्या पथकाने वनविभागाच्या कार्यालयावर छापा टाकत आठ कर्मचाऱ्यांना ताब्यात घेतले..Jalgaon News : पोलिओ डोसनंतर चिमुकलीच्या मृत्यूचा आरोप; आजोबांनी मृतदेह मांडीवर ठेवून शवविच्छेदनगृहाबाहेर काढली रात्र, मृतदेह घेण्यास डॉक्टरांचा नकार.पोलीस निरीक्षक पुनम केदार यांच्या नेतृत्वाखाली नाशिक एसीबीच्या पथकाने ही कारवाई केली. संबंधित कर्मचाऱ्यांनी नेमकी किती रकमेची मागणी केली होती, याबाबत अधिकृत माहिती अद्याप समोर आलेली नाही. या प्रकरणी अधिक तपास सुरू असून कारवाई पूर्ण झाल्यानंतर सविस्तर माहिती जाहीर केली जाणार आहे.राज्यातील या सलग कारवायांमुळे भ्रष्ट अधिकाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली असून प्रशासनातील भ्रष्टाचारावर अंकुश आणण्यासाठी एसीबीने कठोर भूमिका घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.