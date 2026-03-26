Jalgaon Political Controversy : जळगाव महापालिकेत मोठा 'गेम'! उबाठा गटनेत्यानेच केला आपल्या पक्षाचा घात? शिवसेनेचा कोटा भाजपच्या ताब्यात

जळगाव : महापालिकेच्या स्वीकृत नगरसेवकपदासाठी बुधवारी (ता. २५) झालेल्या प्रस्ताव दाखल प्रक्रियेत मोठे राजकीय नाट्य (Jalgaon municipal political controversy) रंगले. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या कोट्यातून चक्क भाजप कार्यकर्त्याच्या पत्नीचे नाव सादर करून 'उबाठा' गटनेत्यानेच पक्षाचा 'गेम' केल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात जोरदार सुरू आहे. या प्रकाराकडे गांभीर्याने पाहात पक्षीय पातळीवर गटनेत्यावर कारवाई होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..प्रस्ताव दाखल करण्याची अंतिम तारीख २५ मार्च होती. महापालिकेतील बलाबलनुसार सात स्वीकृत नगरसेवक नियुक्त होणार असून, भाजपला ४, शिवसेनेला २ आणि शिवसेना (उबाठा)ला एका प्रस्तावाचा अधिकार होता. मात्र भाजपाने सुरुवातीपासूनच पाच प्रस्ताव दाखल करण्याची तयारी केली होती. विरोधकांचे बळ कमी करण्यासाठी भाजपाने आखलेल्या रणनीतीला मंगळवारी वेग आला आणि त्यात उबाठा गटनेत्याची भूमिका निर्णायक ठरली..भाजप सदस्याचे दिले नावगटनेते इब्राहिम पटेल यांनी आपल्या पक्षाच्या पदाधिकाऱ्याऐवजी भाजपच्या पदाधिकाऱ्याचे नाव आयुक्तांकडे सादर केले. या निर्णयामुळे शिवसेना उबाठा पदाधिकाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत असून, मोठे अर्थकारण झाल्याची चर्चा देखील रंगली आहे..शिवसेना (उबाठा)कडूनही प्रस्तावशिवसेना उद्धव बाळासहेब ठाकरे पक्षाकडून महानगरप्रमुख शरद तायडे यांचा स्वीकृत सदस्यासाठी प्रस्तावही दाखल करण्यात आला आहे. आता आयुक्तांकडे गटनेत्याने दिलेला प्रस्ताव मान्य होतो की पक्षाने दिलेला, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..साळुंखेंचा भाजपशी संबंध नाही : सूर्यवंशीस्वीकृत नगरसेवक पदासाठी रस्सीखेच सुरू असताना घडलेल्या घडामोडींवर भाजपने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. अमित साळुंखे हे भाजपचे पूर्वी कार्यकर्ते होते. आता त्यांचा पक्षाशी संबंध नाही. तसेच त्यांच्या पत्नीही सदस्य नाहीत, अशी माहिती भाजपचे महानगर जिल्हाध्यक्ष दीपक सूर्यवंशी यांनी दिली..विभागीय आयुक्तांना पत्रशिवसेना उबाठा पक्षाने पाच दिवसांपूर्वीच इब्राहिम पटेल यांना गटनेतेपदावरून हटवून आर्शिन बानो शोएब खाटीक यांची नियुक्ती करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांकडे पत्र दिले होते. मात्र अद्याप त्यावर कार्यवाही न झाल्याने पटेल हे गटनेतेपदावर कायम आहेत. याच पार्श्वभूमीवर त्यांनी भाजपचा प्रस्ताव दाखल केल्याने पक्षात संतापाची लाट उसळली आहे.