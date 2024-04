Jalgaon News : चंद्रदर्शन झाल्यावरच खात्यात आला ईद ॲडव्हॉन्स; पोलिस अधीक्षक कार्यालयातील दप्तर दिरंगाईचा फटका

Jalgaon News : पोलिस कर्मचाऱ्यांना सण उत्सवासाठी फेस्टीव्हल ॲडव्हॉन्स देण्याचा नियम आहे. यंदाही रमजान ईदसाठी पोलिस कर्मचाऱ्यांनी दोन महिन्यापूर्वीच अर्ज केलेले असतांना चक्क ईदच्या पुर्वसंध्येला कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात रक्कम जमा झाली. दिवाळी असो की, रमजान चौकटीत आयुष्य जगणाऱ्या नोकरदारांना आर्थीक संकटात सापडल्याचा अनुभव येतोच. (Jalgaon While police personnel applied for Ramadan Eid two months ago but On eve of Eid amount was deposited)