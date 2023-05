Crime News : दारु प्यायला पैसे दिले नाही म्हणुन मजुराला मारहाण

Jalgaon Crime News : शहरातील अयोध्या नगर येथे दारू पिण्याचे पैसे मागण्याच्या कारणावरून एका मजुराला काका व पुतण्याने बेदम मारहाण केल्याची घटना घडली. (laborer was beaten up for not giving money for alcohol jalgaon crime)

याप्रकरणी सोमवार (ता.१) रोजी एमआयडीसी पोलीस ठाण्यात दोन जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

एमआयडीसी परिसरातील हुनमान नगरात मोहन पांडुरंग अंबूरे (वय-45) हे हनुमान नगर येथे वास्तव्य आहेत. ते रविवार 30 एप्रिल रोजी सायंकाळी पाच वाजेच्या सुमारास अयोध्या नगर भागातील पान टपरी समोर उभे होते.

याच ठिकाणी मोहन गायकवाड तसेच त्याचे काका असे दोघे काकापुतणे आले. मोहन अंबुरे यांनी मोहन गायकवाड यांच्याकडे दारू पिण्यासाठी पैसे मागितले यावरून दोघांमध्ये वाद झाला.

यात मोहन गायकवाड याने शिवीगाळ करत मोहन अंबुरे यांच्या डोक्यात वीट मारली तर गायकवाड चा काका याने मोहन अंबुरे यांना पोटात तसेच पाठीत लाथा बुक्क्यांनी मारहाण केली.

या घटनेत मोहन अंबुरे हे जखमी झाली असून त्यांनी सोमवारी एमआयडीसी पोलीस ठाण्यात दिलेल्या तक्रारीवरून मोहन गायकवाड व त्याचा काका दोघे (रा.अयोध्या नगर)या देाघांच्या विरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.