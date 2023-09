Jalgaon News : हुतात्मा स्मारकावर हवी निमलष्करी जवानांची नावे; मनसेची मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून मान्य

Jalgaon News : मेहरुण तलाव परिसरात होणाऱ्या हुतात्मा स्मारकावर केवळ सैन्यातील शहीद जवानांच्या नावांचा उल्लेख न करता निमलष्करी जवानांच्या हौतात्म्याचे स्मरण व्हावे म्हणून त्यांचीही नोंद करावी, अशी मागणी मनसेने केली आहे. (Names of paramilitary soldiers will be on Martyrs Memorial mns demand accepted jalgaon news)

यासंदर्भात मनसेतर्फे शुक्रवारी जिल्हाध्यक्ष ॲड. जमील देशपांडे यांच्या नेतृत्वात आंदोलन करण्यात आले. विशेष म्हणजे, जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी ही मागणी मंजूर करण्याचे आश्‍वासनही दिले.

जिल्ह्यात निमलष्करी दलातील शहीद जवानांची संख्या खूप मोठी असून, त्यांची अधिकृत यादी जिल्हा सैनिक मंडळात उपलब्ध नाही. बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआयएसएफ, आयटीबीपी, एसएसबी, एआर अशा विविध निमलष्करी दलात जिल्ह्यातील शेकडो तरुण देशसेवा बजावत आहेत.

यामधील अनेकांना वीरमरण प्राप्त झाले आहे. शासनाच्या नियमानुसार त्यांना शहीदचा दर्जा दिला जात नाही, ही अतिशय गंभीर बाब आहे.

प्राप्त माहितीनुसार जिल्हा प्रशासनाला १८ शहीद जवानांची यादी प्राप्त झाली आहे. ती सैन्य दलातील जवानांची आहे. त्यांची शौर्यगाथा हुतात्मा स्मारकांवर साकारली जाणार असेल, तर निमलष्करी दलातील शहीद जवानांची शौर्यगाथाही स्मारकावर साकारली जावी, अशी मागणी मनसेने केली आहे.

याप्रसंगी विनोद शिंदे, ललित शर्मा, चेतन पवार, सतीश सैंदाणे, महेंद्र सपकाळे, राजेंद्र निकम, विकास पाथरे यांच्यासह निवृत्त निमलष्करी दलाच्या संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.