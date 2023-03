Budget 2023 : पाचोरा काँग्रेस पक्षाकडूनगाजर वाटून अर्थसंकल्पाचा निषेध

पाचोरा (जि. जळगाव) : अर्थसंकल्पातून राज्य सरकारने जनतेला गाजर दाखविल्याच्या निषेधार्थ पाचोरा कॉंग्रेसने गाजर वाटून निषेध आंदोलन केले. (Pachora Congress distributed carrots in protest against the state government showing carrots to people through budget jalgaon news)

राज्य सरकारने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पातून सर्वसामान्य जनतेला आणि शेतकऱ्यांना केवळ गाजर दाखवण्यात आले असून, या अर्थसंकल्पाच्या निषेधार्थ पाचोरा येथे काँग्रेसच्या वतीने तालुका अध्यक्ष सचिन सोमवंशी यांच्या नेतृत्वाखाली गाजर वाटून अर्थसंकल्पाचा निषेध करण्यात आला.

शेतकरी, महिला, लघुउद्योग यांच्यासाठी अर्थसंकल्पात कोणतीही ठोस घोषणा राज्य सरकारने केली नसूनअर्थसंकल्पातून जनतेला केवळ गाजर दाखवले आहे. कापूस हा महत्वपूर्ण विषय असतांना अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली नाही.

शेतकरी, व्यापारी, सर्वसामान्य जनतेला दिलासा मिळेल असा कोणताही ठोस निर्णय घेतला नसुन सामान्य माणसाला गाजर देण्यात आले असल्याचे स्पष्ट करत काँग्रेस पदाधिकाऱ्यांनी अर्थसंकल्पाचा निषेध केला.

यावेळी सचिन सोमवंशी, अॅड अमजद पठाण, प्रताप पाटील, इरफान मनियार, शरीफ शेख, राहुल शिंदे, कल्पेश येवले, श्रावण गायकवाड, अमजद मौलाना, शंकर सोनवणे, परवेज खान, रहीम शेख, शाहरुख खान, अमर खान, जुनेद खान, इम्रान देशमुख, जुनेद बागवान, सुनील पाटील, विजय गुजर, राजु गायकवाड, विनोद सुरवाडे आदी उपस्थित होते.