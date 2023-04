Jalgaon Crime News : समतानगरात बापलेकास मारहाण

By

Jalgaon News : शहरातील समतानगर परिसरात पाण्याची मोटार बंद झाल्याच्या कारणावरून चौघांनी तरुणासह त्याच्या वडिलांना शिवीगाळ करत मारहाण केली. शंकर शालिक सोनवणे (वय ३० रा. समतानगर) परिवारासह वास्तव्याला आहे. (son and father beaten up in Samata Nagar jalgaon crime news)

शनिवारी (ता. ८) दुपारी साडेबाराच्या सुमारास वायर निघाल्याने पाण्याची मोटर बंद झाली. या कारणावरून त्यांच्या शेजारील काजल वानखेडे, आदित्य वानखेडे, मनीषा वानखेडे आणि सर्फराज तडवी (सर्व रा. समतानगर) यांनी शंकर सोनवणे आणि त्याच्या वडिलांना लाथाबुक्क्यांनी मारहाण करून धमकी दिली.

एकाने काठी डोक्यात मारून गंभीर दुखापत केली. याबाबत जखमी शंकर सोनवणे यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून रामानंदनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. पोलिस नाईक जितेंद्र तावडे तपास करीत आहे.