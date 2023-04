Marathi Movie : मराठी पाऊल पडते पुढे चित्रपटात खानदेशातील युवकाची संघर्षकथा!

By

Jalgaon News : खानदेशात शेतकरी कुटुंबात जन्मलेला युवक मुंबईत व्यावसायिक बनण्यासाठी अन्यायाशी दोन हात करतो, त्याची संघर्षकथा ‘मराठी पाऊल पडते पुढे’ या चित्रपटात आहे. (struggle story of youth of Khandesh in movie Marathi Paul Padte pudhe jalgaon news)

५ मेस संपूर्ण महाराष्ट्रातील चित्रपटगृहात तो झळकणार आहे. या चित्रपटाचा निव्वळ नफा समाजसेवेसाठी दान करण्यात येणार असल्याची माहिती निर्माता प्रकाश बाविस्कर यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली.

जळगाव येथील रॉयल पॅलेस येथे चित्रपटाबाबतची माहिती देण्यात आली. या वेळी चित्रपटातील अभिनेते चिराग पाटील, अभिनेत्री सिद्धी पाटणे उपस्थित होत्या. निर्माता प्रकाश बाविस्कर हे जळगाव जिल्ह्यातील चोपडा तालुक्यातील रहिवासी आहेत. याबाबत माहिती देताना प्रकाश बाविस्कर यांनी सांगितले, की लेखक दिग्दर्शक स्वप्नील मयेकर यांनी या चित्रपटाची कथा लिहिलेली आहे.

शिव हा खानदेशात राहणारा शेतकरी कुटुंबातील युवक मुंबईत नोकरी स्वीकारतो, त्या वेळी त्याला अमराठी माणूस मराठी माणसांची पिळवणूक करतात, मराठी माणूस हा व्यवसाय करीत नाही केवळ नोकरीवर समाधान मानतो, तो सरकारी नोकरीवर तुळशीपत्र ठेवून व्यवसायात उतरतो, यात त्याला अमराठी व्यावसायिकाविरुद्ध संघर्ष करावा लागतो. या संघर्षातून तो यशस्वी होता का? हेच या चित्रपटात दाखविण्यात आले आहे. खानदेशतही या चित्रपटाचे शूटिंग करण्यात आले असून, अहिराणी गाणे चित्रपटात आहे.

चित्रपटात क्रिकेटपटू संदीप पाटील यांचे पुत्र चिराग पाटील हे मुख्य अभिनेत्याच्या भूमिकेत आहेत, तर सिद्धी पाटणे अभिनेत्री आहेत. अनंत जोग, सतीश पुळेकर, सतीश सलागरे, संजय कुळकर्णी, प्रदीप कोथमिरे यांच्या भूमिका आहेत.

पार्श्वसंगीत समीर खोले यांचे आहे. या चित्रपटातून येणारा निव्वळ नफा हा मराठी तरुणांना व्यवसाय मार्गदर्शनासाठी, आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मुलासाठी, वृद्धाश्रमासाठी देण्यात येणार आहे.