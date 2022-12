By

भुसावळ (जि. जळगाव) : विवाहित महिलेला ती अविवाहित आहे, असे खोटे भासवून तिचा तरुणासोबत न्यायालयात विवाह लावून देत, तरुणाकडून एक लाख रुपये उकळून फसवणूक केल्याप्रकरणी येथील पोलिसात चौघांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. (wedding of married women shown to be unmarried Fraud case registered Jalgaon Crime News)

याबाबत माहिती अशी, शहापूर (जि. बऱ्हाणपूर) योगेश संतोष महाजन (वय २५) याचा विवाह जया (खरे नाव निकिता) हिच्याशी लावून देण्यासाठी त्याच्याकडून संशयित आशाबाई ठाकरे व इतरांनी एक लाख रुपये घेतले. जया ही विवाहित असतानाही ती अविवाहित असल्याचे खोटे भासवले. फिर्यादी योगेश महाजनचा विश्वास संपादन करून त्याचा भुसावळ न्यायालयात जयासोबत (खरे नाव निकिता) विवाह लावून दिला. जिच्याशी आपले लग्न झाले, ती अगोरदच विवाहित असल्याचे फिर्यादी योगेशच्या लक्षात आल्यानंतर आपला विश्‍वासघात करुन फसवणूक केल्याप्रकरणी त्याने शहर पोलिसात फिर्याद दिली.

त्यावरुन संशयित अतुल गुर्जर (रा. रसलपूर, ता. रावेर), आशाबाई भगवान ठाकरे (रा. कंडारी, ता. भुसावळ), विठ्ठल श्यामराव काकडे (रा. पळशी, ता. सिल्लोड, जि. औरंगाबाद), निकिता पिता सुधाकर सोंळके (रा. कानोली, ता. दर्यापूर, जि. अमरावती) या चौघांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यातील दोघांना रविवारी (ता. १८) अटक करण्यात आली असून इतरांचा शोध पोलिस घेत आहेत. दरम्यान, सध्या विवाहोच्छूक मुलांना मुली मिळणे कठीण झाल्यामुळे त्यांच्या गरजेचा गैरफायदा घेऊन अशा प्रकारची फसवणूक करणारे एजंट चांगलेच सक्रीय झाल्याचे दिसून येत आहे.

