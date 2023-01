Microsoft Layoffs : मायक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशननं देखील कर्मचारी कपातीच्या लाटेत उडी घेतली आहे. ताज्या माहितीनुसार, कंपनी ५ टक्के कर्मचारी कपातीचा विचार करत आहे. युकेस्थित स्काय न्यूजनं याबाबत वृत्त दिलं आहे. (Microsoft cuts about 10000 jobs less than 5 per cent of global workforce)

ब्लूमबर्गच्या रिपोर्टनुसार, ताज्या निर्णयानुसार कंपनी इंजिनिअरिंग डिव्हिजनमधील कर्मचारी कपातीचा विचार करत आहे. कंपनीच्या प्रॉडक्टसच्या मागणीतील घट आणि अर्थव्यवस्थेत होत असलेली घसरण यापार्श्वभूमीवर हा कर्मचारी कपातीचा विचार सुरु असल्याचं कंपनीनं म्हटलं आहे.

ऑक्टोबर महिन्यात मायक्रोसॉफ्टनं विविध विभागातील १००० कर्मचाऱ्यांना घरचा रस्ता दाखवला होता. यामुळं कंपनीच्या २ लोखांहून अधिक कर्मचाऱ्यांपैकी याचा १ टक्के सॉफ्टवेअर इंजिनिअर्सच्या रोजगारावर परिणाम झाला होता. मायक्रोसॉफ्टचे २,२१,००० फुलटाईम कर्मचारी आहेत. यांपैकी १,२२,००० कर्मचारी अमेरिकेतून काम करतात तर उर्वरित ९९,००० कर्मचारी इतर देशांमधून काम करतात.

२०२३ या नव्या वर्षात गेल्या दोन आठवड्यात जगभरातील तब्बल ३०,००० कर्मचाऱ्यांना आपला रोजगार गमवावा लागला आहे. जानेवारी महिन्याच्या पहिल्या सहा दिवसात ३० कंपन्यांमधील ३०,६११ कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत. यामध्ये अॅमेझॉन, फेसबूक या बड्या कंपन्यांचाही समावेश आहे.