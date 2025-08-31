Raigad News:'विधायक व पर्यावरणपूरक गणेशोत्सवाचा जागर'; गणरायासमोर जागतिक वारसा मिळालेल्या बारा किल्ल्यांचा देखाव्यातून गडसंवर्धनाचा संदेश

-अमित गवळे पाली : विधायक व पर्यावरण पूरक गणेशोत्सव साजरा करण्यासाठी काहीजण पुढाकार घेत आहेत. पालीतील अंबिके कुटुंबीयांनी गणरायासमोर जागतिक वारसा मिळालेल्या बारा किल्ल्यांचा देखावा केला आहे. रोहा तालुक्यातील कोलाड येथील सागर दहिंबेकर यांनी फळे फुले वर्षावनांचा देखावा केला आहे. तर रोहा तालुक्यातील वांगणी येथील शिर्के कुटुंबियांनी मराठी शाळा व भाषेसाठी जनजागृती करण्यासाठी देखावा बनवला आहे. या माध्यमातून पर्यावरणाचे संवर्धन तर होतेच मात्र जनजागृती व प्रबोधन देखील होत आहे..MLA Dheeraj Lingade: शेगाव येथे स्वतंत्र विद्यापीठ स्थापन करावे: आमदार धीरज लिंगाडे; संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाच्या विभाजनाची मागणी.दरवर्षी घरगुती गणेशोत्सवातून सामाजिक संदेश देणाऱ्या अंबिके कुटुंबाने या वर्षी 'गजर गणरायाचा, सन्मान महाराष्ट्राच्या अस्मितेचा' या संकल्पनेतून एक अनोखा देखावा साकारला आहे. जागतिक वारसा समितीने भारताच्या मराठा साम्राज्यातील लष्करी बांधणीच्या 12 किल्ल्यांना जागतिक वारसा (World Heritage) दर्जा दिला आहे. याच ऐतिहासिक घटनेचा धागा पकडत कुटुंबाने या 12 किल्ल्यांची भव्य प्रतिकृती आपल्या घरात उभारली आहे..या देखाव्यात महाराष्ट्रातील ११ आणि तामिळनाडूमधील एका किल्ल्याचा समावेश आहे. या किल्ल्यांची छायाचित्रांसह माहिती, जागतिक वारसा मिळवण्याचा प्रवास आणि त्याचे फायदे, अशा अनेक गोष्टींचे दर्शन या देखाव्यातून घडते. जागतिक वारसा मिळाल्यामुळे या किल्ल्यांचे महत्त्व वाढले असून, त्यांचे संवर्धन आणि जतन करणे आता आपल्या सर्वांची जबाबदारी बनली आहे. अंबिके कुटुंबाने त्यांच्या गणेशोत्सवाच्या माध्यमातून इतिहासाचे महत्त्व, सामाजिक जाणीव आणि पर्यावरणाचे रक्षण यांसारख्या मूल्यांना एकत्र आणले आहे. हा देखावा केवळ डोळ्यांना आनंद देत नाही, तर प्रत्येकाला आपल्या ऐतिहासिक वारशाबद्दल अभिमान वाटायला लावतो.सदर देखाव्यासाठी साहित्य हे पर्यावरणपूरक व गणपती मूर्ती शाडू मातीची आहे..कलात्मक सादरीकरण व सामाजिक संदेशअंबिके कुटुंबाने या देखाव्यासाठी खास काव्यपंक्तींच्या पताका आणि तोरणे तयार केली आहेत. 'शिवबाचे जन्मस्थान शिवनेरी गाथा, तुमच्या चरणाशी नतमस्तक बाप्पा मोरया माझा माथा,' अशा अनेक काव्यपंक्तीनी हा देखावा अधिक प्रभावी बनला आहे. या देखाव्याला भेट देणाऱ्यांसाठी किल्ल्यांची सखोल माहिती देणारा अभ्यासपूर्ण ऑडिओ देखील उपलब्ध आहे. या ऑडिओच्या माध्यमातून प्रेक्षकांना प्रत्येक किल्ल्याचा इतिहास आणि महत्त्व समजून घेता येते..गडसंवर्धनाचे आवाहनहा केवळ देखावा नसून, एक सामाजिक संदेश आहे. 'जुने किल्ले, नवी दिशा, इतिहासाची जपूया प्रतिष्ठा' यांसारख्या घोषवाक्यांद्वारे अंबिके कुटुंबाने गडसंवर्धनाचे आवाहन केले आहे. या देखाव्याच्या माध्यमातून त्यांनी गडकिल्ल्यांचे महत्त्व आणि त्यांचे जतन करण्याची आवश्यकता अधोरेखित केली आहे. देखाव्यातील विविध मावळ्यांची सजावट आणि त्यांचे पोशाख पाहताना, आपण थेट इतिहासात पोहोचल्याचा अनुभव मिळतो.मराठी शाळा व मराठी भाषा वाचवासु.ए.सो माध्यमिक विद्यालय वांगणी ता. रोहा या शाळेत इयत्ता नववीत शिकणारा विद्यार्थी आदित्य शिर्के आणि त्याचे पालक महेंद्र शिर्के व रुपाली शिर्के यांनी त्यांच्या घरगुती गणेशोत्सवात मराठी शाळा व मराठी भाषा वाचवा या संकल्पनेवर आधारित अतिशय प्रबोधनात्मक देखावा साकारला आहे. मराठी शाळा व मराठी भाषा वाचवण्याच्या मोहिमेत त्यांनी या देखाव्याच्या माध्यमातून आपला खारीचा वाटा उचलला आहे. सर्वांनी यामोहिमेत सहभागी होऊन मराठी शाळा व मराठी संस्कृती वाचवण्याचा संकल्प करु या असे आवाहन त्यांनी केले आहे..विशेष म्हणजे हा देखावा बनवण्यासाठी त्यांनी कागद, पुठ्ठा व नैसर्गिक रंग अशा पर्यावरण पूरक साहित्याचाच वापर केला आहे. गणरायाच्या दर्शनासाठी येणारे लोक आवर्जून हा देखावा पाहून मराठी भाषा व शाळा शिकण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत असे सांगतात.मखर सजले पानांनी, फुलांनी व फळांनी निसर्ग बहरला वर्षावनांनीरोहा तालुक्यातील कोलाड येथील सागर दहिंबेकर व कुटुंबीयांनी नैसर्गिक पाने, फुले व फळांनी गणरायाची आरास बनवली आहे. याद्वारे त्यांनी निसर्ग व वनसंवर्धन महत्व सांगितले आहे. वर्षावानांचा हा देखावा बहरदार दिसत आहे. या देखाव्यामध्ये फळे, पाने, फुले, रानवेली, रानफळे यांबरोबरच लाकडावर उगवणाऱ्या अळंबीचा देखील सजावटीसाठी कल्पक वापर केला आहे. पर्यावरण आणि निसर्ग संवर्धनाची आवश्यकता का आहे. ते कशाप्रकारे होऊ शकते याबाबत देखील त्यांनी जनजागृती केली आहे..Wardha Rain Update:'घाटंजी तालुक्यात नदी नाल्यावरील पूल पाण्याखाली'; सर्वसामान्य त्रस्त, संततधार पावसामुळे ग्रामीण भागातील वाहतूक विस्कळीत.पर्यावरण पूरक घरगुती गणेशोत्सवाच्या माध्यमातून अनेक महत्त्वपूर्ण बाबी लोकांसमोर मांडता येतात आणि त्याद्वारे जनजागृती व प्रबोधन घडवता येते. अनेकजण यासाठी पुढाकार घेताना दिसत आहेत. घरगुती गणेशोत्सव सजावट अंतर्गत यावर्षी ऐतिहासिक तितकाच पर्यावरणपूरक सामाजिक संदेश व माहितीपूर्ण देखाव्याद्वारे जनजागृती केली आहे.राजेंद्र अंबिके, राज्य आदर्श शिक्षक, पाली.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.