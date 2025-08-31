कोकण

Raigad News:'विधायक व पर्यावरणपूरक गणेशोत्सवाचा जागर'; गणरायासमोर जागतिक वारसा मिळालेल्या बारा किल्ल्यांचा देखाव्यातून गडसंवर्धनाचा संदेश

Heritage Meets Devotion:रोहा तालुक्यातील कोलाड येथील सागर दहिंबेकर यांनी फळे फुले वर्षावनांचा देखावा केला आहे. तर रोहा तालुक्यातील वांगणी येथील शिर्के कुटुंबियांनी मराठी शाळा व भाषेसाठी जनजागृती करण्यासाठी देखावा बनवला आहे. या माध्यमातून पर्यावरणाचे संवर्धन तर होतेच मात्र जनजागृती व प्रबोधन देखील होत आहे.
-अमित गवळे

पाली : विधायक व पर्यावरण पूरक गणेशोत्सव साजरा करण्यासाठी काहीजण पुढाकार घेत आहेत. पालीतील अंबिके कुटुंबीयांनी गणरायासमोर जागतिक वारसा मिळालेल्या बारा किल्ल्यांचा देखावा केला आहे. रोहा तालुक्यातील कोलाड येथील सागर दहिंबेकर यांनी फळे फुले वर्षावनांचा देखावा केला आहे. तर रोहा तालुक्यातील वांगणी येथील शिर्के कुटुंबियांनी मराठी शाळा व भाषेसाठी जनजागृती करण्यासाठी देखावा बनवला आहे. या माध्यमातून पर्यावरणाचे संवर्धन तर होतेच मात्र जनजागृती व प्रबोधन देखील होत आहे.

