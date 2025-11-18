Ratnagiri Fraud:'खोटे दस्तऐवज करून १२ लाखांची फसवणूक'; धक्कादायक प्रकार, रत्नागिरी जिल्ह्यात उडाली खळबळ..

रत्नागिरी: नऊ गुंठे जमिनीचे खोटे दस्तऐवज तयार करून दुय्यम निबंधक कार्यालयात खरेदीखत तयार करून १२ लाखांची फसवणूक करणाऱ्या संशयिताविरुद्ध शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मनोज लक्ष्मण जाधव (रा. आकार अमृतवेल, नाचणे रोड, रत्नागिरी) असे संशयिताचे नाव आहे. ही घटना ११ डिसेंबर २०२३ ते १६ ऑगस्ट २०२४ या कालावधीत घडली आहे. .पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, संशयिताने ११ डिसेंबर २०२३ ते १६ ऑगस्ट २०२४ या मुदतीत प्रसाद सुमंत साळवी, सुहासिनी सुमंत साळवी, स्मिता सुमंत साळवी यांच्या कसोप येथील सर्व्हे नं १३७/१६ मधील ९ गुंठे जमिनीचे मुखत्यारी हक्क असलेले संशयित मनोज जाधव यांनी सर्व्हे नं. १३७/१६ मधील ९ गुंठे जमिनीचे खोटे दस्तऐवज तयार केले. .त्या आधारे दुय्यम निबंधक कार्यालयात खरेदीखत तयार करून जमिनीच्या व्यवहारासाठी १२ लाख रुपये स्वीकारून फिर्यादी राजेश हनुमंत कांदळकर (वय ५८, रा. कुर्ला-टर्मिनस जवळ, चेंबूर-मुंबई) कुलमुखत्यार आदित्य राजेश कांदळकर यांची फसवणूक केली. या प्रकरणी राजेश कांदळकर यांनी शहर पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली. तक्रारीवरून पोलिसांनी खोटे दस्तऐवज तयार करून संशयिताविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. अधिक तपास शहर पोलिस अंमलदार करत आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.