Ratnagiri Fraud:'खोटे दस्तऐवज करून १२ लाखांची फसवणूक'; धक्कादायक प्रकार, रत्नागिरी जिल्ह्यात उडाली खळबळ..

fake documents scam: दुय्यम निबंधक कार्यालयात खरेदीखत तयार करून जमिनीच्या व्यवहारासाठी १२ लाख रुपये स्वीकारून फिर्यादी राजेश हनुमंत कांदळकर (वय ५८, रा. कुर्ला-टर्मिनस जवळ, चेंबूर-मुंबई) कुलमुखत्यार आदित्य राजेश कांदळकर यांची फसवणूक केली. या प्रकरणी राजेश कांदळकर यांनी शहर पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली.
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी: नऊ गुंठे जमिनीचे खोटे दस्तऐवज तयार करून दुय्यम निबंधक कार्यालयात खरेदीखत तयार करून १२ लाखांची फसवणूक करणाऱ्या संशयिताविरुद्ध शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मनोज लक्ष्मण जाधव (रा. आकार अमृतवेल, नाचणे रोड, रत्नागिरी) असे संशयिताचे नाव आहे. ही घटना ११ डिसेंबर २०२३ ते १६ ऑगस्ट २०२४ या कालावधीत घडली आहे.

