कोकण

Maharashtra fishing News: मच्छीमारांवर एक लाख रुपयांचा अतिरिक्त भार; डिझेल दरवाढीचा परिणाम, बोटी किनाऱ्यावरच उभ्या करण्याचा निर्णय!

Diesel hike impacts livelihood of coastal fishing communities: डिझेल दरवाढीमुळे मच्छीमारांचे आर्थिक गणित कोलमडले; बोटी किनाऱ्यावरच उभ्या
Fishermen Grapple with ₹1 Lakh Extra Burden Amid Surge in Fuel Prices

Fishermen Grapple with ₹1 Lakh Extra Burden Amid Surge in Fuel Prices

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

दापोली: इराण आणि अमेरिका यांच्यातील जागतिक तणावाचे थेट पडसाद आता कोकण किनारपट्टीवर उमटू लागले आहेत. डिझेलच्या दरात झालेल्या प्रचंड वाढीमुळे मच्छीमारांचे आर्थिक गणित पूर्णपणे कोलमडले असून, हर्णैसह परिसरातील मच्छीमार हवालदिल झाले आहेत. दरवाढीमुळे मच्छीमारांवर महिन्याला सुमारे ९० हजार ते १ लाख रुपयांचा अतिरिक्त भार पडत आहे. वाढत्या खर्चामुळे आता समुद्रात जाणे परवडणारे नसल्याने अनेकांनी आपल्या बोटी किनाऱ्यावरच उभ्या करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

Loading content, please wait...
