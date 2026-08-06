भाजपच्या माजी जिल्हाध्यक्षांचं निधन, कोल्हापूरहून रत्नागिरीला जाताना प्रवासातच हृदयविकाराचा झटका

भाजपच्या रत्नागिरी जिल्ह्याच्या माजी जिल्हाध्यक्षांचं निधन झाल्याची माहिती समोर येत आहे. कोल्हापूरहून रत्नागिरीला जात असताना प्रवासातच राजेश सावंत हृदयविकाराचा तीव्र झटका आला आणि त्यांची प्राणज्योत मालवली. राजेश सावंत यांच्या निधनाने रत्नागिरीत शोककळा पसरली आहे. .याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, राजेश सावंत हे बुधवारी सायंकाळी कोल्हापूरहून रत्नागिरीला निघाले होते. त्यावेळी प्रवासातच त्यांना त्रास होऊ लागला. अचानक हृदयविकाराचा तीव्र झटका आला. सोबतच्या सहकाऱ्यांनी राजेश सावंत यांना पाली इथं रुग्णालयात दाखल केलं. पण उपचाराआधीच त्यांचा मृत्यू झाल्याचं डॉक्टरांनी तपासणीनंतर घोषित केलं..वडिलांचा वृद्धाश्रमात मृत्यू, ५१०० रुपये पाठवले, शिक्षिका मुली म्हणाल्या, अंत्यसंस्कार नीट करा, व्हिडीओ कॉलवर दाखवा.राजेश सावंत यांची राजकीय कारकीर्द राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून सुरू झाली होती. पुढे त्यांनी पालकमंत्री उदय सामंत यांच्यासोबत शिवसेनेत प्रवेश केला. कालांतराने भारतीय जनता पक्षात प्रवेश करत दक्षिण रत्नागिरी जिल्हाध्यक्ष बनले. शांत स्वभावाच्या राजेश सावंत यांनी संघटन कौशल्य, कार्यकर्त्यांशी संवाद याच्या माध्यमातून वेगळी ओळख निर्माण केली..गेल्या काही काळापासून राजेश सावंत पक्षात सक्रीय नव्हते. राजकारणाशिवाय क्रीडा आणि सामाजिक क्षेत्रातही त्यांनी अनेक कामात सहभाग घेतलाय. क्रिकेटच्या मैदानातही त्यांनी आपला खेळ दाखवला आहे. राजेश सावंत यांच्यावर मूळ गावी गुरुवारी अंत्यसंस्कार केले जाणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.