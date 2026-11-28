कोल्हापूर : महापौरपदाचा कालावधी सव्वा वर्षाचाच आहे. मुख्यमंत्र्यांनीच हे प्रथम स्पष्ट केले असल्याची माहिती खासदार धनंजय महाडिक यांनी ‘सकाळ’ला दिली. थेट मुख्यमंत्र्यांसोबतच्या भेटीतील चर्चेत उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यासोबत खासदार महाडिक उपस्थित होते. त्यामुळे महाडिक यांनीच ही स्पष्टता केल्याने कालावधीच्या विषयावर पडदा पडल्यात जमा (Dhananjay Mahadik mayor tenure statement) आहे..काही दिवसांपासून महापौरपदाच्या कालावधीची चर्चा पटलावर आणण्यात आली होती. महायुती म्हणून सत्तेवर आल्यावर भाजप, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस, जनसुराज्यशक्ती पक्षांच्या स्थानिक नेत्यांनी दहा महिन्यांचा कालावधी ठरवला असल्याचे शिवसेनेचे आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी सांगितले. तसेच मुख्यमंत्र्यांना भेटून येथील स्थिती वेगळी असल्याबाबत पटवून देणार असल्याचा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला होता. त्यामुळे सहा डिसेंबरला दहा महिने पूर्ण होणार असल्याने पुढील टर्मसाठी शिवसेनेमध्ये हालचाली वेगावल्या होत्या. इच्छुकांकडून फिल्डिंग लावल्या जाऊ लागल्या..दरम्यान, महापौर रूपाराणी निकम यांनी मुख्यमंत्र्यांनी सव्वा वर्षाचा शब्द दिल्याचे सांगत महायुती शब्द पाळणारी आहे, असे विधान केले. त्यानंतर मुंबईत थेट मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली. त्यानंतरही सव्वा वर्षाचा कालावधी निश्चित असल्याचे सांगितले होते. महापौरपदाचा कालावधी दहा महिने, वर्ष की, सव्वा वर्षाचा हे स्पष्ट झाल्यानंतर राजीनामा द्यावा लागणार होता. त्यामुळे कोण दहा महिने, कोणी वर्षाचा, तर कोण सव्वा वर्षाचा कालावधी ठरल्याचे सांगत चर्चा करत होते..Kolhapur Zilla Parishad : कोल्हापूर झेडपीत 'स्वीकृत' पदांसाठी मोठी फिल्डिंग! सदस्य निवडीचा फॉर्म्युला ठरला; 'या' तालुक्यांतील निष्ठावंत कार्यकर्त्यांची लागणार लॉटरी.याबाबत मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीवेळी मंत्री पाटील व खासदार महाडिक उपस्थित होते. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी कालावधीबाबत नेमके काय सांगितले याबाबत थेट खासदार महाडिक यांनाच आज विचारण्यात आले. यावर खासदार धनंजय महाडिक म्हणाले, ‘महापौरपदाच्या कालावधीबाबत मुख्यमंत्र्यांची भूमिका स्पष्ट होती. पदाचे तुकडे पाडण्याला त्यांचा विरोध आहे. त्यामुळे त्यांनी सव्वा वर्षाचा महापौरपदाचा कालावधी असेल हे आम्हाला सांगितले.’ वर्षाच्या कालावधीबाबत खासदार महाडिक म्हणाले, ‘यानुसार अडीच वर्षांच्या आरक्षण काळातील सहा महिन्यांचा कालावधी कुणाला द्यायचा हा मोठा प्रश्न निर्माण होणार आहे. त्यामुळे वर्षाचा कालावधीचा विचार झाला नव्हता.’ यामुळे महापौर निकम यांचा कार्यकाल मार्चपर्यंत राहणार आहे. तोपर्यंत त्यांचा राजीनामा होणार नाही, असे स्पष्ट झाले..Solapur DCC Bank Result : पालकमंत्री जयकुमार गोरेंचा मास्टरस्ट्रोक! सोलापूर जिल्हा बँकेत भाजपची एकहाती सत्ता; 19 पैकी 18 जागांवर वर्चस्व, मोहिते-पाटील पॅनेलचा दारुण पराभव.मुख्यमंत्री अडीच वर्षांवरच होते ठामखासदार महाडिक म्हणाले, ‘महानगरपालिकांच्या निवडणुका झाल्यानंतर चर्चेवेळी मुख्यमंत्री महापौरपदाच्या कालावधीच्या खांडोळीच्या विरोधात होते. आरक्षणानुसार महापौर पूर्ण अडीच वर्षांचाच असला पाहिजे, असे त्यांचे ठाम मत होते. पण, स्थानिक पातळीवरील चर्चेच्या अनुषंगाने सव्वा वर्षाचा कालावधी त्यांनी निश्चित केला. तसेच हे केवळ कोल्हापूरपुरते नसून इतर महापालिकांसाठीही होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.