Konkan Board Exam: गुरुजींनीच सोडवला दहावीचा पेपर, अनेक विद्यार्थ्याचं अक्षर एकसारखं कसं?, कॉपी केली कशी?, बोर्डाच्या परीक्षेत अव्वल ठरलेल्या कोकण पॅटर्नला धक्का..

-विनोद दळवी ओरोस: नीट पेपर फुटीमुळे शिक्षण क्षेत्र ढवळून निघालेले असताना वैभववाडी तालुक्यातील एका केंद्रावर नुकत्याच निकाल लागलेल्या दहावी परीक्षेत सामुदायिक कॉपी झाल्याचा प्रकारही आता पुढे आला आहे. या प्रकरणामध्ये पेपर थेट शिक्षकांनी लिहिल्याचा संशय आहे. माध्यमिक शिक्षण विभागामार्फत या प्रकरणाची चौकशी सुरू असून, दीर्घकाळ राज्यात दहावी, बारावी परीक्षेत अव्वल ठरलेल्या कोकण पॅटर्नसाठी हा धक्का देणारा प्रकार म्हणावा लागेल..मिळालेल्या माहितीनुसार, वैभववाडी तालुक्यातील एका परीक्षा केंद्रातील उत्तरपत्रिका तपासणीसाठी गेल्यानंतर एका तपासणी करणाऱ्या शिक्षकाच्या हा धक्कादायक प्रकार लक्षात आला. विशिष्ट केंद्रावरील काही विद्यार्थ्यांच्या उत्तरपत्रिकांमधील अक्षरशैली, शब्दरचना, वाक्यांची मांडणी आणि लेखनाचा ढंग एकसारखा असल्याचे त्यांना आढळले. सुरुवातीला योगायोग वाटलेल्या या बाबीने नंतर गंभीर रूप घेतले. कारण काही उत्तरपत्रिकांमधील अक्षर इतके हुबेहूब जुळत होते की, त्या एकाच व्यक्तीने लिहिल्या असाव्यात, असा संशय बळावला..या प्रकाराचे गांभीर्य ओळखून संबंधित शिक्षकाने कोकण विभागीय शिक्षण मंडळाकडे तक्रार दिली. यानंतर बोर्डाने स्वतंत्रपणे प्राथमिक चौकशी केली. यात त्या तक्रारीमध्ये तथ्य असल्याचे पुढे आले. त्यामुळे कोकण बोर्डाने सिंधुदुर्ग जिल्हा माध्यमिक शिक्षण विभागाला याची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. या चौकशीची जबाबदारी उपशिक्षणाधिकारी संजय माने यांच्याकडे असून, त्यांनी संबंधित केंद्र, उत्तरपत्रिका, पर्यवेक्षक आणि संबंधित शिक्षकांची माहिती संकलित करण्यास सुरुवात केली आहे. काही उत्तरपत्रिका तज्ज्ञांकडून हस्ताक्षर पडताळणीसाठीही पाठवल्या जाण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे..गेली अनेक वर्षे दहावी-बारावीच्या निकालांमध्ये कोकण विभाग राज्यात अव्वल राहिला आहे. 'कोकण पॅटर्न' हा गुणवत्तेचा आदर्श मानला जात असताना आता अशा प्रकारांमुळे त्या प्रतिमेलाच धक्का बसू लागला आहे..एकाच प्रकारचे अक्षर अनेक विद्यार्थ्यांच्या उत्तर पत्रिकेमध्ये आढळल्याने ज्या शिक्षकाकडे ते तपासणीसाठी गेले होते त्यांनी बोर्डाकडे तक्रार दाखल केली होती. त्यामुळे बोर्डाने माध्यमिक शिक्षण विभागाला याची सखोल चौकशी करण्यास सांगितले आहे. त्यानुसार चौकशी सुरू आहे. - व्ही. एस. पाटील, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी, सिंधुदुर्ग.कॉपी नेमकी झाली कशीया प्रकरणात सगळ्या संशयास्पद उत्तर पत्रिका शिक्षकाने लिहिल्याचा संशय आहे. तरीही उत्तरपत्रिकेत एकाच प्रकारचे हस्ताक्षर आहे. परीक्षेची वेळ संपली की ताबडतोब उत्तरपत्रिका जमा करून बोर्डाकेड दिल्या जातात. मग त्या शिक्षकाने पेपर लिहिले कधी, यात कोण कोण सहभागी आहेत, परीक्षा सुरू असतानाच त्या विद्यार्थ्यांऐवजी शिक्षक पेपर लिहित होते का, असे अनेक प्रश्न अजूनही अनुत्तरीत आहेत..कॉपीमुक्त परीक्षेचे फलित कायकॉपीमुक्त परीक्षा होण्यासाठी या वर्षी बोर्डाने विशेष अभियान राबविले. मुख्यमंत्री स्तरावरून यासाठी खास उपाययोजना राबविल्या गेल्या. त्याला मोठ्या प्रमाणात यशसुद्धा आले. मात्र, त्याचवेळी हा प्रकार पुढे आल्याने कॉपीमुक्त परीक्षा अभियानाचा फायदा काय? असा प्रश्न निर्माण होत आहे.