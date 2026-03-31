Leopard Skin Smuggling : साताऱ्यापासून लातूरपर्यंत पसरलंय तस्करीचं जाळं; कोल्हापूर महामार्गावर बिबट्याची दोन कातडी जप्त, मोठी टोळी गजाआड

रत्नागिरी : कोल्हापूर शहराच्या महामार्गावर सीमाशुल्क विभागाने रविवारी पहाटे मोठी कारवाई केली. बिबट्याच्या दोन कातड्यांसह चार तस्करांना शिताफीने अटक (Leopard Skin Smuggling) केली आहे. या कारवाईत तस्करीसाठी वापरलेली मोटार आणि संशयास्पद कागदपत्रेही जप्त केली आहेत..वन्यजीव (संरक्षण) कायदा, १९७२ अंतर्गत प्रतिबंधित असलेल्या बिबट्याच्या कातड्यांची बेकायदेशीर विक्री आणि वाहतूक होणार असल्याची माहिती सीमाशुल्क विभागाचे अधीक्षक हिमांशू शर्मा यांना मिळाली. अधीक्षक लक्ष्मीकांत भातकर, संदीप कौशिक, निरीक्षक राजेश लाडे, रोहित भालेकर, रितिक कुंभलवार, रमेश गुप्ता, अंकित सिन्हा तसेच हवालदार संजय जाधव आणि अभिषेक यादव यांनी सापळा रचून कारवाई केली..या कारवाईमध्ये चौघांना ताब्यात घेण्यात आले. त्यांच्याकडून बिबट्याची कातडी, मोटार, महत्त्वाची कागदपत्रे आणि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे मिळून आलीत. संशयितामध्ये कुडाळ (सिंधुदुर्ग) येथील दोन, तर सातारा आणि लातूर येथील प्रत्येकी एकाचा समावेश आहे. त्या सर्वांना कोल्हापूरच्या वडगाव येथील न्यायालयीन दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी यांच्यासमोर हजर करण्यात येणार असल्याचे पोलिसांकडून सांगण्यात आले..प्रशासनाचे आवाहनअशा प्रकारचे वन्यजीव तस्करीचे प्रकार आढळल्यास तातडीने सीमाशुल्क विभागाला कळवावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. नागरिक ७२१९२१२३०४ या क्रमांकावर फोन किंवा मेसेजद्वारे माहिती देऊ शकतात. माहिती देणाऱ्याचे नाव गुप्त ठेवले जाईल, असेही विभागाने स्पष्ट केले.