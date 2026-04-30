जहाजाचे दोन मालक, एक म्हणतो पाकिस्तानला चला, दुसरा म्हणतो भारतात; अहवाल सीमाशुल्ककडे सोपवला, काय होणार?

जयगड बंदरात थांबविण्यात आलेल्या आमीर गॅस या मालवाहू जहाजाची चौकशी सीमा शुल्क विभागाकडून (कस्टम) पूर्ण झाली आहे. त्याबाबतचा अहवाल आता कस्टम आयुक्तांना सादर करण्यात आला आहे. या जहाजाबाबत वरिष्ठ पातळीवर निर्णय होणार आहे. त्यामुळे १८०० टन एलपीजी गॅसचे काय होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे. ते जहाज जेएसडब्ल्यू बंदरात आणण्यात आले..ओमानवरून एलपीजी गॅस घेऊन हे आमीर गॅस मालवाहू जहाज निघाले होते. या जहाजाचे दोन मालक आहेत. त्यांच्यामध्ये एकवाक्यता नसल्याने वाद निर्माण झाला आहे. एक मालक हे जहाज पाकिस्तानला नेण्यासाठी आग्रही आहे, तर दुसरा मालक भारताला गॅस देण्यासाठी आग्रही आहे. यावरून जयगडपासून काही अंतरावर समुद्रात थांबविण्यात आले होते. .गॅस पाकिस्तानला नेण्याच्या हालचालींची चर्चा सुरू झाल्याने केंद्रीय यंत्रणांनी हा विषय अत्यंत गांभीर्याने घेतला. या जहाजावर कॅप्टनसह १४ क्रू सदस्य असून, ते सर्व परदेशी नागरिक आहेत. जहाजाची कागदपत्रे अपूर्ण असल्यामुळे आणि आंतरराष्ट्रीय वादाची किनार असल्याने सुरक्षेच्या दृष्टीने रत्नागिरी बंदर विभागाने या जहाजाला बंदरात नांगरण्याची परवानगी नाकारली होती. अखेर कस्टम विभागाच्या सूचनेनुसार तपासासाठी हे जहाज जेएसडब्ल्यू बंदरात आणण्यात आले..जहाजाचा ताबा, त्यातील मालाचे गंतव्य स्थान आणि मालकांमधील वाद या सर्व बाबींचा तपास आता सीमाशुल्क विभागाने पूर्ण केला आहे. स्थानिक अधिकाऱ्यांनी या चौकशी अहवाल कस्टमच्या आयुक्तांना सादर केला आहे. आता कारवाई होणार की पुढील प्रवासासाठी परवानगी मिळणार याकडे लक्ष आहे.