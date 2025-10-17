कोकण

Ratnagiri Crime News : अश्लील चाळे करणाऱ्या कोकरे महाराजावर पोक्सोंतर्गत आणखी एक गुन्हा, रत्नागिरीतील घटना

Ratnagiri Maharaj Crime News : याप्रकरणी खेड पोलिसांनी या तिघांविरुद्ध बालकांचे लैंगिक अत्याचारापासून संरक्षण अधिनियम (पोक्सो) अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे.
Obscene acts involving minors Ratnagiri : खेड तालुक्यातील भगवान कोकरे महाराज याच्यावर आणखी एका अल्पवयीन मुलीने लैंगिक शोषण केल्याबाबत तक्रार केली असून, खेड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. याप्रकरणी कोकरे महाराजासह त्याचे सहकारी प्रीतेश कदम, तसेच पीडित मुलीची आत्यावरही गुन्हा नोंदवला आहे.

