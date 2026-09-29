Ratnagiri Political Drama : ...आणि रत्नागिरीत पुन्हा पेटलं जुनं राजकीय वैर! तटकरे अन् योगेश कदम आमनेसामने आल्यावर काय घडलं? दोघांनी नजरा चुकवत एकमेकांकडं फिरवली पाठ

रत्नागिरी : जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीच्या निमित्ताने आज रत्नागिरीत राजकीय दिग्गजांची मांदियाळी जमली होती. या दरम्यान, शासकीय विश्रामगृहावर मात्र एक वेगळाच राजकीय ड्रामा पाहायला (Yogesh Kadam Sunil Tatkare political cold war) मिळाला. शिवसेनेचे गृहराज्यमंत्री योगेश कदम आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार सुनील तटकरे अचानक समोरासमोर आले; मात्र, एकमेकांकडे पाहणे तर लांबच; पण दोघांनीही सोयीस्करपणे नजरा चुकवत पाठ फिरवून निघून जाणे पसंत केले. माजी मंत्री रामदास कदम आणि सुनील तटकरे यांच्यातील जुन्या राजकीय वैराचे पडसाद आजच्या या ‘ ‘कोल्ड वॉर’च्या रूपाने उमटल्याचे दिसून आले. या राजकीय घडामोडीची सध्या जिल्ह्यात जोरदार चर्चा रंगली आहे..जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन समितीच्या सभागृहात आज जिल्हा नियोजन समितीची महत्त्वाची बैठक होती. पालकमंत्री उदय सामंत यांच्यासह या बैठकीला खासदार नारायण राणे, खासदार सुनील तटकरे, गृहराज्यमंत्री योगेश कदम, आमदार भास्कर जाधव, आमदार शेखर निकम, आमदार किरण सामंत, विधान परिषद आमदार निरंजन डावखरे आणि अनिकेत तटकरे या सर्व प्रमुख नेत्यांची उपस्थिती होती..Maharashtra Politics : 'आम्ही कुठेही जाणार नाही, सोबत यायचं असेल तर...'; दोन्ही राष्ट्रवादीच्या विलिनीकरणावर शरद पवारांनी स्पष्टच सांगितलं.बैठकीपूर्वी सर्व मंत्री व आमदारांचा वावर नेहमीप्रमाणे शासकीय विश्रामगृहावरच होता. सकाळी बैठकीला निघताना राजकीय वातावरण अगदी ऐन टप्प्यावर आले. खासदार सुनील तटकरे, खासदार नारायण राणे आणि उद्योगमंत्री उदय सामंत हे एकत्रच बैठकीच्या दिशेने रवाना झाले; मात्र, कदम हे मंत्री उदय सामंत यांच्याशी बोलत होते. तटकरे पुढे आल्यानंतर त्यांनी तोंड वळवून तेथून निघून जाणे पसंत केले. रामदास कदम आणि सुनील तटकरे यांच्यातील राजकीय वितुष्ट सर्वश्रुत आहे. आजच्या या भेटीदरम्यान त्याचाच प्रत्यय आला. शासकीय विश्रामगृहावर घडलेला हा प्रकार दिवसभर राजकीय वर्तुळात चर्चेचा मुख्य विषय ठरला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.