Tukaram Mundhe Pattern : तुम्ही खाताय ते पनीर खरंच शुद्ध आहे? रत्नागिरीत 127 ठिकाणे छापे, 77 संशयास्पद नमुने जप्त; मुंढे पॅटर्नच्या भीतीने नामांकित कंपन्यांचे एजंट फरार

चिपळूण : अन्न व औषध प्रशासन विभागाने रत्नागिरी जिल्ह्यात १२७ ठिकाणी छापे मारले असून, त्यातील ७७ नमुने तपासणीसाठी प्रयोगशाळेत पाठविण्यात आले (Ratnagiri food safety department raid) आहेत. यामध्ये बहुतांशी दुग्धजन्य पदार्थांचा समावेश आहे. या कारवाईमुळे जिल्ह्यातील बाजारपेठेतून भेसळयुक्त पनीर आणि अवैध खुले खाद्यतेल गायब झाले आहे..अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या आयुक्तपदाची सूत्रे तुकाराम मुंढे यांनी हाती घेतल्यानंतर, जिल्ह्यातील भेसळमाफियांचे धाबे दणाणले आहेत. मुंढे यांच्या संभाव्य कारवायांचा आणि छाप्यांचा इतका मोठा धसका व्यापाऱ्यांनीही घेतल्याची परिस्थिती आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यात रोज सुमारे चार हजार किलो पनीरचा खप होतो..Shahu Mill Kolhapur : कोल्हापुरातील ऐतिहासिक शाहू मिलचे अस्तित्व धोक्यात! छत कोसळले, भिंती ढासळल्या; प्रशासनाचे अक्षम्य दुर्लक्ष, आंतरराष्ट्रीय स्मारकाचे काय झाले?.यामध्ये ब्रँडेड कंपन्यांचे पनीर ३ हजार २०० किलोच्या आसपास बाहेरून मागविले जाते. ८०० किलोच्या जवळपास स्थानिक पातळीवर तयार केले जाते. हे स्थानिक दूध डेअरी किंवा खासगी व्यक्तींकडून तयार केले जात होते; मात्र अन्न व औषध विभागाच्या तपासणी मोहिमेनंतर स्थानिक पातळीवर पनीर तयार करण्याचा वेग कमालीचा मंदावला आहे. तसेच ब्रँडेड कंपन्यांचे विक्री प्रतिनिधीही गायब झाले आहेत..परिणामी, बाजारात पनीरचा तुटवडा जाणवत आहे. यावरून जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात भेसळयुक्त पनीर बनविले जात होते की काय? अशी शंका उपस्थित होत आहे. ब्रँडेड कंपन्यांचे लेबल वापरून काही ठिकाणी पनीर विक्री केली जात असल्याच्या तक्रारी होत्या..पनीरसोबतच खाद्यतेलाच्या बाजारातही मुंढे पॅटर्नचा मोठा प्रभाव पाहायला मिळत आहे. जिल्ह्यात सुमारे पाच हजार किराणा दुकाने असून, रोज जवळपास ७० हजार किलो खाद्यतेलाची गरज भासते; मात्र, काही नफेखोर व्यापारी सोयाबीन आणि शेंगदाणा तेलात इतर स्वस्त तेलाची भेसळ करून किंवा बॉयलरचे तेल रिपॅक करून ग्राहकांच्या माथी मारत असल्याच्या तक्रारी होत्या. अन्नसुरक्षा कायद्यानुसार, ‘एफएसएसएआय’ मार्क असल्याशिवाय पॅकिंग किंवा खुल्या तेलाची विक्री करता येत नाही. मुंढेंच्या भीतीमुळे अनेक ठिकाणची अवैध खुली तेल विक्री आता पूर्णपणे बंद झाली आहे..Holkar History : 1720 ते 1795 चा काळ डोळ्यांसमोर राहणार उभा! अहिल्याबाई होळकरांच्या राज्यकारभाराचे दुर्मीळ दस्तऐवज सुरक्षित, इतिहासावरील नव्या संशोधनाला मिळणार चालना.दरम्यान, जिल्ह्यातील विविध १२७ दुकानदारांची तपासणी करण्यात आली. त्यात ७७ नमुने संशयास्पद आढळले. यामध्ये काही पनीर आणि दुग्धजन्य पदार्थांशी निगडित आहेत. आठ व्यापाऱ्यांना ४२ हजारांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे, अशी माहिती अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे सहाय्यक आयुक्त योगेश महांगडे यांनी दिली..जिल्ह्यात अवैधरीत्या विक्री होणाऱ्या गुटखा आणि पानमसालाप्रकरणी नऊ जणांवर कारवाई करण्यात आली. त्यांच्याकडून ६ लाख १६ हजार २७० रुपयाचा दंड आकारण्यात आला आहे. पावस येथील मॅंगोपल्पचे उत्पादन घेणाऱ्या एका कंपनीवर सदोष लेबलप्रकरणी २ लाख ४० हजाराचा साठा जप्त केले आहे.-योगेश महांगडे, सहाय्यक आयुक्त अन्न व औषध प्रशासन विभाग, रत्नागिरी.Rajesh Kshirsagar Video Controversy : आमदार क्षीरसागरांच्या अडचणी वाढणार? 'त्या' कथित व्हिडिओ प्रकरणी थेट पोलिस अधीक्षकांकडे तक्रार; नेमकं काय आहे प्रकरण?.बेकायदेशीर व्यवसाय बंदचिपळूणच्या बाजारपेठेत अचानक झालेल्या या बदलाची सध्या शहरभर चर्चा सुरू आहे. आजवर सर्वसामान्यांच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्या भेसळमाफियांना केवळ मुंढे यांच्या नावाचा धसका बसल्याने बेकायदेशीर धंदे बंद करावे लागले आहेत, ही केवळ तुकाराम मुंढे यांचीच कमाल असल्याचे नागरिक उघडपणे बोलू लागले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.