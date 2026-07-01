कोकण

Tukaram Mundhe Pattern : तुम्ही खाताय ते पनीर खरंच शुद्ध आहे? रत्नागिरीत 127 ठिकाणे छापे, 77 संशयास्पद नमुने जप्त; मुंढे पॅटर्नच्या भीतीने नामांकित कंपन्यांचे एजंट फरार

Food Safety Department Conducts Massive Raids Across Ratnagiri : मुंढेंच्या भीतीमुळे अनेक ठिकाणची अवैध खुली तेल विक्री आता पूर्णपणे बंद झाली आहे.
Ratnagiri food safety raid on fake paneer

Ratnagiri food safety raid on fake paneer

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

चिपळूण : अन्न व औषध प्रशासन विभागाने रत्नागिरी जिल्ह्यात १२७ ठिकाणी छापे मारले असून, त्यातील ७७ नमुने तपासणीसाठी प्रयोगशाळेत पाठविण्यात आले (Ratnagiri food safety department raid) आहेत. यामध्ये बहुतांशी दुग्धजन्य पदार्थांचा समावेश आहे. या कारवाईमुळे जिल्ह्यातील बाजारपेठेतून भेसळयुक्त पनीर आणि अवैध खुले खाद्यतेल गायब झाले आहे.

Loading content, please wait...
raid
Food Adulteration Department
Ratnagiri
Ratnagiri district updates
Tukaram Mundhe
food