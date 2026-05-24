Ratnagiri Crime News : ‘तू त्याचा नाद सोडून दे,’ असा सल्ला मैत्रिणीला दिला अन्, सोहम कट रचून सूरजचा काढला काटा

shocking murder in Ratnagiri : 'तू त्याचा नाद सोडून दे,' असा सल्ला मैत्रिणीला दिल्याचा खुन्नस ठेवून दोघांमध्ये तिसरा येण्याच्या भीतीने सोहम म्हात्रे या मुख्य संशयिताने कट रचून मित्र सूरज झोरे या तरुणाचा खून केल्याचे पोलिस तपासात पुढे आले आहे. या प्रकरणी संबंधित तरुणीचाही पोलिस जबाब घेणार असून काही ठोस पुरावे पोलिसांच्या हाती लागले आहेत. अटक केलेल्या तिन्ही संशयितांना न्यायालयाने दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली आहे..काळजाचा थरकाप उडवणाऱ्या घटनेची सुरुवात २१ मे रोजी रात्री झाली. तक्रारदार नंदा रमेश फाले (रा. दहिसर, मुंबई) यांना रात्री १०.५३ वाजता एका अनोळखी नंबरवरून फोन आला. बोलणाऱ्या व्यक्तीने रत्नागिरीत साईनगर येथे तुमच्या भावाला काही जणांनी मारले असून तो रक्ताच्या थारोळ्यात पडल्याचे सांगितले. नंदा यांनी तातडीने भावाशी संपर्क साधला असता, गंभीर जखमी अवस्थेत मृत्यूशी झुंज देणाऱ्या सूरजने फोनवर बोलताना त्याचेच मित्र सोहम एकनाथ म्हात्रे, अभिषेक देवानंद राठोड आणि नजीबुल हसीबार शेख उर्फ सोनू यांनी पूर्वनियोजित कट रचून कोयत्याने सपासप वार केल्याचे त्याने रडत रडत बहिणीला सांगितले..पोलिसांना या खुनाबाबत धक्कादायक माहिती मिळाली. घटनेच्या दिवशी संशयित म्हात्रेची मैत्रीणही रत्नागिरीत आलेली होती आणि ती या सर्वांसोबत होती. सूरज झोरे याने त्याच्या मैत्रिणीला तू त्याचा नाद सोडून दे, असे सांगून तिचे मन वळवण्याचा प्रयत्न केला होता. ही बाब म्हात्रेला समजली. त्या रागातून त्याने सुरजचा गेम करण्याचा कट रचला. म्हात्रेची मैत्रीण सोबत असतानाच तिच्यासमोर सूरजवर हा खुनी हल्ला करण्यात आला. तिन्ही संशयितांनी सूरजवर कोयत्याने सपासप वार केले. त्याने स्वतःचा बचाव करण्याचा प्रयत्न केला; पण संशयितांनी त्याचा पाठलाग करून घराशेजारी आणखी वार केले..Ratnagiri Crime News case : ज्या मित्रांसोबत फिरला, त्यांनी घात केला! रत्नागिरीत तरुणाचा निर्घृण खून; कोयत्याने केले वार.सूरज झोरेचा मृत्यूपूर्व जबाब हातीमृत्यूपूर्वी सूरज झोरे याचा व्हिडिओ करण्यात आला आहे. त्यामध्ये त्याने कोणी मारले आणि कोणी वाचवले हे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे त्याचा मृत्यूपूर्वीचा जबाब पोलिसांच्या हाती लागला आहे.