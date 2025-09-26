Mother Kills 8 Month Infants : मुलगी रडायची थांबत नसल्यामुळे तोंडात बोळा कोंबला अन्, आईनेच केला ८ महिन्याच्या बाळाचा खून

रत्नागिरीतील धक्कादायक घटना – कारवांचीवाडी पारसनगर येथे आईने ८ महिन्यांच्या बाळाच्या तोंडात बोळा कोंबून गुदमरवून हत्या केली.मानसिक आजाराची पार्श्वभूमी – पती परदेशात असल्याने आई माहेरी राहत होती व तिच्यावर मानसिक आजाराचे उपचार सुरू होते; बाळ सतत रडत असल्यामुळे हा प्रकार घडल्याचे तपासात स्पष्ट झाले.गुन्हा दाखल – पोलिसांनी शाईन आसिफ नाईक (वय ३६) या आईला ताब्यात घेऊन खुनाचा गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे; या घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली..Ratnagiri Infant Deaths News : ''माता न तू वैरिणी'', या म्हणीचा प्रत्यय आज रत्नागिरीतील कारवांचीवाडी पारसनगर येथे आला. आईने ८ महिन्यांच्या बाळाच्या तोंडात बोळा कोंबून त्याचा खून केला. मुलगी रडायची थांबत नसल्यामुळे तिने हे कृत्य केल्याचे तपासात पुढे आले आहे. काल रात्री उशिरा ही धक्कादायक घटना घडली..याप्रकरणी पोलिसांनी संशयित महिलेला खुनाच्या गुन्ह्यात अटक केली. शाईन आसिफ नाईक (वय ३६, रा. पारसनगर रत्नागिरी) असे अटक केलेल्या आईचे नाव आहे. रात्री उशिरा मृतदेह जिल्हा शासकीय रुग्णालयात आणण्यात आला. या घटनेमुळे रत्नागिरी तालुक्यासह शहरात खळबळ उडाली आहे..कारवांचीवाडी येथील शाईन आसिफ नाईक या तरुणीचा विवाह चिपळूणजवळील गावातील तरुणासोबत झाला होता. या दाम्पत्याला चार वर्षांची मुलगी आहे. पती कामानिमित्त परदेशात असल्याने शाईन माहेरी कारवांचीवाडी येथे राहत होती. तिच्यावर मानसिक आजाराचे उपचार सुरू होते..काल रात्री शाईनची बहीण कामानिमित्त बाहेर गेली होती. तेव्हा तिने सतत रडत असलेल्या आठ महिन्यांच्या हुरेनचे तोंड बंद करण्यासाठी तोंडात ओढणीचा बोळा कोंबला. त्यामुळे तिचे रडणे बंद झाले; परंतु त्या बाळाचा गुदमरून मृत्यू झाला. शेजारचे नातेवाईक घरी आल्यावर ही घटना उघडकीस आली. बाळाला शासकीय रुग्णालयात डॉक्टरांनी मृत घोषित केले. ग्रामीण पोलिसांनी संबंधित महिलेला ताब्यात घेतले असून, तिच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे..Ratnagiri : रत्नागिरीत अल्पवयीन मुलीने संपवले जीवन: शिकण्यासाठी राहात असलेल्या घरी घेतला गळफास; कारण अस्पष्ट.वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)प्रश्न 1: ही घटना कुठे घडली?उत्तर: रत्नागिरी तालुक्यातील कारवांचीवाडी, पारसनगर येथे.प्रश्न 2: बाळाच्या मृत्यूला कारणीभूत काय झाले?उत्तर: आईने रडणे थांबवण्यासाठी ओढणीचा बोळा तोंडात कोंबल्याने बाळाचा गुदमरून मृत्यू झाला.प्रश्न 3: आरोपी आईची ओळख काय आहे?उत्तर: शाईन आसिफ नाईक (वय ३६).प्रश्न 4: या घटनेची पार्श्वभूमी काय होती?उत्तर: पती परदेशात, आई माहेरी राहत होती व मानसिक आजाराचे उपचार सुरू होते; तिच्या ४ वर्षांच्या मुलीसह हे दुसरे बाळ होते.प्रश्न 5: पोलिसांनी कोणती कारवाई केली आहे?उत्तर: पोलिसांनी महिलेला ताब्यात घेऊन खुनाचा गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.