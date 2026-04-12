Shaktipeeth Expressway : शक्तिपीठ महामार्गामुळे किंग कोब्रा, पट्टेरी वाघ, गवे, हत्ती, बिबट्यांना धोका, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून तीव्र विरोध, कसा असेल मार्ग

Shaktipeeth Mahamarg route details : 'समुद्रातील जैवविविधतेचे संवर्धन महत्त्वाचे आहेच; मात्र जागतिक 'हॉटस्पॉट' असलेल्या सह्याद्रीच्या पर्यावरणाचे काय,' असा प्रश्न डॉ. जयेंद्र परुळेकर यांनी सत्ताधाऱ्यांना प्रसिद्धिपत्रकाद्वारे केला. वायंगणी येथील कासव महोत्सवादरम्यान माजी मंत्री आमदार दीपक केसरकर यांनी, 'कासव महोत्सव ही केवळ पर्यटनाचीच नव्हे, तर पर्यावरण संवर्धनाची चळवळ आहे,' असे वक्तव्य केले होते..त्यांच्या या विधानाचा धागा पकडत डॉ. परुळेकर यांनी प्रसिद्धिपत्रकाद्वारे आमदारांना सह्याद्रीच्या जैवविविधतेवरून खडेबोल सुनावले आहेत. पत्रकात म्हटले आहे, 'सह्याद्रीचा पट्टा हा किंग कोब्रा, पट्टेरी वाघ, गवे, हत्ती, बिबट्या यांसारख्या वन्यप्राण्यांसह दुर्मीळ वनस्पती, वृक्ष आणि फुलपाखरांनी नटलेला आहे..अडीच हजार वर्षांच्या प्रक्रियेतून हा निसर्ग संपन्न झाला आहे. मात्र, या निसर्गाचे संरक्षण आणि संवर्धन कोण करणार, हा प्रश्न आजही अनुत्तरित आहे.' 'सह्याद्रीच्या पट्ट्यात आधीच लाखो वृक्षांची बेसुमार तोड सुरू आहे. त्यातच प्रस्तावित 'शक्तिपीठ महामार्गा'मुळे भविष्यात मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड आणि निसर्गाची हानी होण्याची भीती आहे. या संवेदनशील विषयावर जिल्ह्याचे लोकप्रतिनिधी आणि आमदार मूग गिळून गप्प का आहेत,' असा प्रश्न डॉ. परुळेकर यांनी केला..'आमदार केसरकर उत्तर देतील का?''निसर्ग उद्ध्वस्त करून नेमका कोणता विकास साधला जाणार आहे,' असा टोला लगावत डॉ. परुळेकर यांनी आमदारांच्या दुटप्पी भूमिकेवर टीका केली आहे. एकीकडे कासव महोत्सवात पर्यावरण संवर्धनाच्या गप्पा मारायच्या आणि दुसरीकडे सह्याद्रीच्या विनाशाकडे दुर्लक्ष करायचे, ही भूमिका पटणारी नाही. यावर आमदार केसरकर उत्तर देतील का, अशी विचारणाही त्यांनी केली आहे..Shaktipith Highway route villages : शक्तिपीठ महामार्ग कोल्हापूर, सांगली, सिंधुदुर्ग, सातारा, सोलापूर जिल्ह्यातील गावांची यादी आली; असा आहे मार्ग.सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मुख्य बाधित गावे (सुधारित यादी)सावंतवाडी तालुका: बांदा, डेगवे, आंबोली, केगद, पडवे माजगावदोडामार्ग तालुका: कुंभवडे, भेकुर्ली, कोलझर, तळकट, झोळंबे.