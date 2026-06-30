Viral Rescue video: भर पावसात रात्र काढली जंगलात; अतिउत्साह नडला; गोव्यातील सहा युवकांची अखेर सुटका, व्हिडिओ व्हायरल..

दोडामार्ग: विर्डी येथील वज्र सखल धबधब्यावर वर्षा पर्यटनासाठी गेलेल्या गोव्यातील सहा युवकांना आततायीपणा महागात पडला. जोरदार पावसाच्या आगमनाने ओढ्यांना भरमसाट आलेल्या पाण्यामुळे त्यांचा परतीचा प्रवास थांबला आणि रविवारी (ता. २८) रात्रभर जंगलातील भयाण परिस्थितीचा सामना करत निर्जनस्थळी अडकून राहण्याची नामुष्की ओढवली. गोव्यातील बचाव पथकाने थरारक, अशी शोधमोहीम राबवून आज पहाटे त्यांना सुखरूप माघारी आणले. .Pune Crime: न्यायप्रविष्ट जमिनीत जबरदस्ती प्रवेश, महिलांना धक्काबुक्की; माजी सरपंचांसह १६ जणांवर गुन्हा, हवेलीत शेतजमिनीच्या वादातून राडा.अधिक माहिती अशी की, रविवारी दुपारी सुमारे दीडच्या सुमारास साखळी येथील सहा युवक विर्डी-दोडामार्ग येथील निसर्गरम्य वज्र सखल धबधब्याच्या सौंदर्याचा मनमुराद आनंद लुटण्यासाठी गेले. धबधब्यापर्यंत जात असताना वाटेत तीन नद्या ओलांडाव्या लागतात. ओढे-नद्या पार करत त्यांनी धबधबा गाठला..धबधब्याच्या ठिकाणी गेल्यानंतर त्यांनी मनसोक्त आनंद लुटला. दुपारनंतर झोडपून लागलेल्या पावसामुळे वाटेतील नद्यांना भरमसाट पाणी आले. पावसाचा जोर इतका वाढला की, ते ज्या नद्या ओलांडून गेले होते, त्या काही वेळातच दुथडी भरून वाहू लागल्या. त्यामुळे त्यांचा परतीचा मार्ग पूर्णपणे बंद झाला. मोबाईल नेटवर्क नसल्याने त्यांचा संपर्कही तुटला. .अंधार, मुसळधार पाऊस, जंगलातील भयावह शांतता आणि भरून वाहणाऱ्या नद्या अशा परिस्थितीत सहाही युवकांना रात्रभर जंगलातच थांबावे लागले. कोसळणारा पाऊस, प्रचंड थंडी, भूक आणि चिंताग्रस्त अवस्थेत रात्र काढावी लागली. रात्री उशिरापर्यंत मुले घरी न परतल्याने कुटुंबीयांची घालमेल झाली. रात्रीपर्यंत ते सहाही युवक घरी परतले नसल्याने त्यांनी डिचोली आणि वाळपई पोलिस, अग्निशामक दल, वन विभाग यांच्याशी संपर्क साधला. .Jalna News: सहा वाजता खेळायला गेला, पण परतलाच नाही; चार वर्षीय त्रिवेशचा दुर्दैवी अंत, पिंपरखेड बुद्रुकमध्ये हृदयद्रावक घटना!.त्यानंतर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याशीही संपर्क साधण्यात आला. साखळीचे दत्ताराम चिमुलकर यांनी तातडीने संबंधित यंत्रणांशी संपर्क साधत बचाव कार्यास गती दिली. गोवा आणि महाराष्ट्रातील वन विभाग, अग्निशामक दल, पोलिस आणि स्थानिक ग्रामस्थांच्या संयुक्त प्रयत्नांतून युवकांचा शोध लागला. ते नदीपलीकडे धबधब्याजवळ अडकल्याचे स्पष्ट होताच बचावकार्य सुरू करण्यात आले. पाण्याचा वेगवान प्रवाह आणि अंधाराचा सामना करत अग्निशामक दलाच्या जवानांनी पहाटे चारच्या सुमारास सर्वांची सुखरूप सुटका केली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.