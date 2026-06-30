कोकण

Viral Rescue video: भर पावसात रात्र काढली जंगलात; अतिउत्साह नडला; गोव्यातील सहा युवकांची अखेर सुटका, व्हिडिओ व्हायरल..

Viral video of Goa trekkers rescue operation: विर्डीतील वज्र सखल धबधब्यावर वर्षा पर्यटनासाठी गेलेल्या सहा गोमंतकीय युवकांचा भर पावसात जंगलात थरारक अडकल्याचा प्रसंग; रात्रीभराच्या जीवघेण्या प्रतिक्षेनंतर बचाव पथकाच्या संयुक्त मोहिमेत पहाटे सुटका, व्हिडिओ व्हायरल
Heavy Rain, Dense Forest, Viral Rescue: Six Goa Trekkers Brought to Safety

Heavy Rain, Dense Forest, Viral Rescue: Six Goa Trekkers Brought to Safety

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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दोडामार्ग: विर्डी येथील वज्र सखल धबधब्यावर वर्षा पर्यटनासाठी गेलेल्या गोव्यातील सहा युवकांना आततायीपणा महागात पडला. जोरदार पावसाच्या आगमनाने ओढ्यांना भरमसाट आलेल्या पाण्यामुळे त्यांचा परतीचा प्रवास थांबला आणि रविवारी (ता. २८) रात्रभर जंगलातील भयाण परिस्थितीचा सामना करत निर्जनस्थळी अडकून राहण्याची नामुष्की ओढवली. गोव्यातील बचाव पथकाने थरारक, अशी शोधमोहीम राबवून आज पहाटे त्यांना सुखरूप माघारी आणले.

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