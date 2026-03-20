Tejaswini Sangale Death : सुवर्णपदक विजेती खेळाडू मृत्यूशी झुंज हारली! राष्ट्रीय खो-खो पटू तेजस्विनी सनगलेचे वयाच्या 18 व्या वर्षी निधन, अपघातात मेंदूला...

देवरूख (रत्नागिरी) : संगमेश्वर तालुक्यातील वांझोळे येथील राष्ट्रीय खो-खो खेळाडू तेजस्विनी जयेंद्र सनगले (वय १८) हिचे कोल्हापूर येथे उपचार सुरू असताना निधन (National Kho Kho Player Tejaswini Sangale Dies) झाले. पंधरा दिवसांपूर्वी झालेल्या एका भीषण अपघातात तिच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली होती..या अपघातात तिच्या मेंदूला जबर मार बसल्यामुळे तिला तातडीने कोल्हापूर येथील रुग्णालयात हलवण्यात आले होते. गेल्या दोन आठवड्यांपासून ती मृत्यूशी झुंज देत होती; मात्र बुधवारी रात्री उपचारादरम्यान तिचा मृत्यू झाला..तेजस्विनीने १२ व्या वर्षी ओडिशा (भुवनेश्वर) येथे झालेल्या १४ वर्षांखालील राष्ट्रीय स्पर्धेत महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व केले होते. त्या स्पर्धेत आपल्या चपळ खेळीच्या जोरावर तिने संघाला सुवर्णपदक मिळवून देण्यात मोलाची भूमिका बजावली होती.