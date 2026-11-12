Naresh Mhaske Demand : रहेजा गार्डनच्या आगीत जीवाची बाजी लावून ५० जणांना वाचवले; अग्निशमन आणि टीडीआरएफ जवानांसाठी खासदारांची वेतनवाढीची मागणी

ठाणे :ठाण्यातील रहेजा गार्डन येथील कार्लाइन या १७ मजली इमारतीला लागलेल्या भीषण आगीत तब्बल ५० रहिवाशांचे प्राण वाचवणाऱ्या ठाणे महानगरपालिकेच्या अग्निशमन दल आणि ठाणे आपत्ती प्रतिसाद दलाच्या (TDRF) जवानांचा विशेष गौरव करण्यात यावा, अशी मागणी खासदार नरेश म्हस्के यांनी केली आहे. या बचावकार्यात सहभागी झालेल्या सर्व अधिकारी आणि जवानांना प्रोत्साहनपर एक वेतनवाढ (इन्क्रिमेंट) देण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी ठाणे महापालिका आयुक्तांकडे पत्राद्वारे केली आहे..८ नोव्हेंबर २०२६ रोजी रात्री साडेआठच्या सुमारास रहेजा गार्डन येथील कार्लाइन या १७ मजली इमारतीत भीषण आग लागली होती. आगीची माहिती मिळताच राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेत रहिवाशांना धीर दिला. दरम्यान, इमारतीत मोठ्या प्रमाणात धूर पसरल्याने लिफ्टचा वापर करणे अशक्य झाले होते. अशा अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत अग्निशमन दल आणि टीडीआरएफच्या जवानांनी शिड्या व स्ट्रेचरच्या साहाय्याने तब्बल ५० रहिवाशांना सुरक्षितपणे बाहेर काढले. विशेष म्हणजे, रहिवाशांसोबतच त्यांच्या पाळीव कुत्रे आणि मांजरांनाही जवानांनी सुखरूप बाहेर काढले. अनेक तास अथक परिश्रम घेत जवानांनी आगीवर नियंत्रण मिळवत मोठी जीवितहानी टाळली..स्वतःच्या जीवाची पर्वा न करता नागरिकांचे प्राण वाचवणाऱ्या या जवानांच्या शौर्याचे आणि कर्तव्यदक्षतेचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही घटनास्थळी कौतुक केले होते. आपत्तीच्या काळात स्वतःचा जीव धोक्यात घालून नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी धावून जाणाऱ्या या जवानांचे योगदान अत्यंत मोलाचे आहे. .त्यांच्या असामान्य कामगिरीची योग्य दखल घेऊन त्यांना एक वेतनवाढ देण्यात यावी.अशी मागणी खासदार नरेश म्हस्के यांनी केली आहे. या निर्णयामुळे जवानांच्या कार्याचा सन्मान होण्यासोबतच भविष्यात आपत्ती व्यवस्थापनात कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांचे मनोबल आणि काम करण्याचा उत्साहही वाढेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.