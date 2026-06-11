जगबुडी नदीत बुडून तीन भावांचा अंत, मुंबईतील कुटुंबावर काळाचा घाला; काठावर दोन भाऊ हताश

खेड, ता. १० : सुट्टीसाठी मुंबईहून काकांकडे आलेल्या पाच भावांपैकी तीन सख्ख्या भावांचा जगबुडी नदीत अंघोळीसाठी उतरले असताना बुडून मृत्यू झाला. कांबळे कुटुंबातील नरेश, आकाश आणि कैलास एकमेकांना वाचवण्याच्या प्रयत्नात तिघेही बुडाले. ही सुट्टी त्यांच्या आयुष्यातली अखेरची सुट्टी ठरली. Jagbudi River Claims Lives of Three Siblings in Maharashtra.सगळे भाऊ मंगळवारी काका अनिल यांच्यासोबत जगबुडी नदीच्या किनाऱ्यावर गेले होते. गोपाळ आणि युवराज यांना पोहता येत नसल्याने ते किनाऱ्यावरच थांबले. नदीतील पाणी कमी झाले होते. पाण्यात तिघांचीही मस्ती सुरू होती. तितक्यात नरेशचा पाय अचानक घसरला आणि तो नदीतील एका खोल डोहात ओढला गेला. नरेश गटांगळ्या खाऊ लागल्याने त्याला वाचवण्यासाठी आकाश पुढे सरसावला; पण पाण्याचा अंदाज न आल्याने आकाशही बुडू लागला. .Beed : गोदावरीत ६० जणांसह बोट उलटली, २० भाविकांना बाहेर काढलं; बचावकार्य युद्धपातळीवर सुरू.दोन्ही भावांना बुडताना पाहून कैलासने खोल पाण्यात उडी घेतली. त्याने मोठ्या हिमतीने आकाशला डोहाबाहेर ओढून काढण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला. मात्र, नरेशने घाबरून आकाशला घट्ट पकडून ठेवले होते. यामुळे कैलासच्या प्रयत्नांना यश आले नाही आणि एकमेकांना वाचवण्याच्या प्रयत्नात तिघेही बुडाले, अशी माहिती या तिघांचा मोठा भाऊ गोपाळ यांनी सांगितली..खेड पोलिस कांबळे कुटुंबीय आणि ग्रामस्थ घटनास्थळी जमा झाले. खेड येथील विसर्जन कट्ट्याच्या ३-४ स्थानिक कार्यकर्त्यांसह जीवरक्षकांनी नदीपात्रात शोधमोहीम राबवून तिन्ही मृतदेह बाहेर काढले. कांबळे कुटुंब हे मूळचे सांगली जिल्ह्यातील. उदरनिर्वाहासाठी हे कुटुंब अनेक वर्षांपूर्वी मुंबईत आले. लक्ष्मी आणि रामा हे दाम्पत्य चेंबूर आणि आसपासच्या परिसरात मोलमजुरी करून आपल्या कुटुंबाचा गाडा हाकत आहेत..दोन भाऊ हताशतिघे भाऊ बुडत असतानाचा थरार किनाऱ्यावर उभे असलेले गोपाळ आणि लहानगा युवराज डोळ्यांत अश्रू आणून हताशपणे पाहत होते. आपले भाऊ डोळ्यांदेखत बुडताना पाहूनही त्यांना काहीच करता येत नव्हते. गोपाळने घरात फोन करून काकीला या घटनेची माहिती दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.