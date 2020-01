INDvsSL : नव्या वर्षातील पहिल्या सामन्यावर पावसाने फेरले पाणी!

गुवाहाटी : 2019 मधील विजयी घोडदौड 2020 या वर्षीही कायम राखण्यासाठी भारतीय संघ सज्ज झाला होता. आणि नाणेफेक जिंकल्यानंतर कर्णधार विराट कोहलीने गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, त्यानंतर वरुणराजाने हजेरी लावल्याने सगळ्यांचा आनंदावर पाणी पडले.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

थोडी उघडीप घेतल्यानंतर खेळ सुरू होण्याची शक्यता निर्माण झाली असताना पुन्हा पावसाची सर आली. आणि सामना सुरू व्हायला आणखी विलंब लागणार अशी चिन्हे दिसू लागली. काही वेळानंतर पाऊस थांबला. आणि पावणेदहा वाजता कॅप्टन कोहलीने पंचांसोबत मैदानात उतरत खेळपट्टीची पाहणी केली. मात्र, खेळपट्टीचा काही भाग ओलसर झाल्याने कोहली नाराज झाल्याचे दिसून आले.

- Video : विराटच्या 'जबरा फॅन'ने त्याच्यासाठी बनवलं स्पेशल गिफ्ट!

Not the news that we would want to hear, but the 1st T20I between India and Sri Lanka has been abandoned due to rain.

See you in Indore #INDvSL pic.twitter.com/72ORWCt2zm

— BCCI (@BCCI) January 5, 2020