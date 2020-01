Video : विराटच्या 'जबरा फॅन'ने त्याच्यासाठी बनवलं स्पेशल गिफ्ट!

गुवाहाटी : टीम इंडियाचा कर्णधार विराट कोहलीचे जगभरात असंख्य चाहते आहेत. 'रणमशिन' म्हणून ओळख असलेल्या विराटचे तितकेच जबरदस्त चाहतेही आहेत. आपल्या रोल मॉडेलसाठी चाहते काय करतील याचा नेम नाही. आपल्या आवडत्या व्यक्तीसाठी प्रत्येकजण काहीतरी स्पेशल बनवत असतो. अशाच विराटच्या एका जबऱ्या फॅनने त्याच्यासाठी एक स्पेशल गिफ्ट बनवलं आहे.

आज कॅप्टन कोहलीच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघ श्रीलंकेविरुद्ध टी-20 सामना खेळत आहे. गुवाहाटी येथे होत असलेल्या या सामन्याआधी विराटच्या चाहत्याने त्याला एक स्पेशल गिफ्ट दिलं आहे. याचा एक व्हिडिओ बीसीसीआयने आपल्या ट्विटर अकाउंटवरून शेअर केल्याने त्याची सगळीकडे चर्चा सुरू झाली आहे.

Making art out of old phones.

How is this for fan love! #TeamIndia @imVkohli pic.twitter.com/wnOAg3nYGD

— BCCI (@BCCI) January 5, 2020