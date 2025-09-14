क्रीडा

IND vs PAK: अक्षरच्या गोलंदाजीवर मोठा शॉट मारायला गेला पण…; शानदार झेल घेत तिलकने झमानला दाखवला ‘शॉर्टकट टू पॅव्हेलियन’, पाहा व्हिडिओ

IND vs PAK, Tilak Verma Catch Video: पाकिस्तानचा अनुभवी फलंदाज फखर झमान हा भारताच्या अक्षर पटेलच्या गोलंदाजीवर १७ धावांवर बाद झाला. तिलक वर्माने त्याला बाद करण्यासाठी एक अद्भुत झेल घेतला.
IND vs PAK, Tilak Verma Catch Video

IND vs PAK, Tilak Verma Catch Video

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

आशिया कपच्या गट टप्प्यातील सामन्यात पाकिस्तानचा कर्णधार सलमान अली आघा याने नाणेफेक जिंकून भारताविरुद्ध प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. पाकिस्तानने प्रथम खेळताना १२७ धावा केल्या. खराब सुरुवात असूनही, पाकिस्तानी संघ सन्मानजनक धावसंख्या गाठण्यात यशस्वी झाला. कुलदीप यादव आणि अक्षर पटेल यांनी टीम इंडियासाठी कहर केला. एकत्रितपणे ५ विकेट्स घेतल्या.

Loading content, please wait...
India
Pakistan
Cricket
Cricket News
BCCI
Cricket News in Marathi
India and Pakistan
Cricketer News
Pakistan Cricket Team
pakistan cricket
Axar Patel
India vs Pakistan
Cricket Match
Fakhar Zaman
Asia Cup
Asia Cup 2025

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com