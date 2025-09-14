IND vs PAK: अक्षरच्या गोलंदाजीवर मोठा शॉट मारायला गेला पण…; शानदार झेल घेत तिलकने झमानला दाखवला ‘शॉर्टकट टू पॅव्हेलियन’, पाहा व्हिडिओ

आशिया कपच्या गट टप्प्यातील सामन्यात पाकिस्तानचा कर्णधार सलमान अली आघा याने नाणेफेक जिंकून भारताविरुद्ध प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. पाकिस्तानने प्रथम खेळताना १२७ धावा केल्या. खराब सुरुवात असूनही, पाकिस्तानी संघ सन्मानजनक धावसंख्या गाठण्यात यशस्वी झाला. कुलदीप यादव आणि अक्षर पटेल यांनी टीम इंडियासाठी कहर केला. एकत्रितपणे ५ विकेट्स घेतल्या. .पाकिस्तानी संघाकडून साहिबजादा फरहान सर्वाधिक ४० धावा करणारा फलंदाज ठरला. शाहीन आफ्रिदीने वादळी पद्धतीने ३३ धावा केल्या. या दोघांव्यतिरिक्त, पाकिस्तानचा कोणताही फलंदाज २० धावांचा टप्पाही गाठू शकला नाही. भारताचा स्टार अष्टपैलू हार्दिक पंड्याने पहिल्या षटकाच्या पहिल्याच चेंडूवर पाकिस्तानी सलामीवीर सॅम अयुबला बाद केले. पाकिस्तानचा अर्धा संघ फक्त ५० धावांवर बाद झाला होता. पाकिस्तानचा अनुभवी फलंदाज फखर जमान सर्वात धोकादायक दिसत होता..IND vs PAK, Asia Cup: बुमराह, कुलदीप, अक्षर, हार्दिक... सगळेच चमकले! शंभरी पार करतानाही पाकिस्तानला आठवले तारे.पण, त्याला अक्षर पटेलने बाद केले. तिलक वर्माने एक अद्भुत झेल घेतला.पाकिस्तानच्या डावातील ८ वे षटक भारताचा अक्षर पटेल टाकत होता. त्या षटकाच्या तिसऱ्या चेंडूवर फखर झमान स्ट्राईकवर आला. एक चेंडू ठळक होता. यानंतर फखर झमानने पुढच्या चेंडूवर पुढे सरकून मोठा शॉट खेळण्याचा प्रयत्न केला. पण तो शॉट वेळेवर घेऊ शकला नाही आणि चेंडू हवेत गेला. तिलक वर्माने लांबून वेगाने धाव घेतली आणि एक अद्भुत झेल घेतला. .अशाप्रकारे फखर तीन चौकारांच्या मदतीने फक्त १७ धावा काढून बाद झाला. पाकिस्तानविरुद्ध अक्षर पटेलने शानदार गोलंदाजी केली. फखर जमानला बाद केल्यानंतर त्याने पाकिस्तानचा कर्णधार सलमान अली आघालाही बाद केले. सलमान अली आघा १२ चेंडूत फक्त ३ धावा काढून बाद झाला. अक्षर पटेलने त्याला एलबीडब्ल्यू आउट केले..IND vs PAK, Asia Cup: पाकिस्तानने टॉस जिंकला, पण भारताच्या मनासारखा निर्णय घेतला; पाहा प्लेइंग - ११ .एके वेळी, पाकिस्तानने १३ षटकांत ६५ धावांत ६ विकेट गमावल्या होत्या, परंतु टेल-एंडर्सनी संघाचा धावसंख्या १२० च्या पुढे नेण्यात यश मिळवले. एके वेळी, त्यांना १०० धावा करणे देखील कठीण वाटत होते. फहीम अश्रफने ११ धावा आणि सुफियान मुकीमने १० धावा केल्या. या छोट्या खेळींमुळे पाकिस्तानला सन्मानजनक धावसंख्या गाठता आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.