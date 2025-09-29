India Denied Asia Cup 2025 Trophy : टीम इंडियाला अखेर ट्रॉफी मिळाली? सुर्यकुमार यादवसह भारतीय खेळाडूंनी शेअर केले फोटो

Team India refuses to accept Asia Cup 2025 trophy from ACC President Mohsin Naqvi : आशिया कपच्या अंतिम सामन्यात भारताने पाकिस्तानचा पाच विकेट्सने पराभव केला. मात्र, विजयानंतर भारतीय संघाने ACC चे अध्यक्ष मोहसिन नक्वी यांच्या हस्ते ट्रॉफी घेण्यास नकार दिला. त्यामुळे नक्वी ट्रॉफी घेऊन निघून गेले. परिणामता भारतीय भारतीय संघाला ट्रॉफीच देण्यात आली नाही. यावर कर्णधार सुर्यकुमार यादवने नाराजीही व्यक्त केली. .महत्त्वाचे म्हणजे भारतीय संघाला ट्रॉफी देण्यात आली नसली, तरीही भारतीय संघाचं विजयाचं सेलिब्रेशन मात्र जोरदार केलं. त्याचे फोटोही त्यांनी सोशल मीडियावर शेअर केले. कर्णधार सुर्यकुमार यादव, अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, अर्शदीप सिंग यांनी विजयी सेलिब्रेशनचे फोटो शेअर केले. विशेष म्हणजे हे फोटो शेअर करताना त्यांनी या फोटोत ट्रॉफीचा इमोजी सुद्धा जोडला..Asia Cup 2025 Final : भारताच्या विजयानंतर काय म्हणाले पंतप्रधान मोदी? 'ऑपरेशन सिंदूर'चा उल्लेख....खरी ट्रॉफी दिली नाही म्हणून काय झालं? तरीही आमचा उत्साह कमी होणार नाही. कारण विजेते आम्हीच आहोत, हे सांगण्याचा प्रयत्न भारतीय संघाने केला. तसेच या फोटोंसह भारतीय खेळाडूंनी ACC चे अध्यक्ष मोहसिन नक्वी यांना जोरदार प्रत्युत्तरही दिलं..Asia Cup 2025: मोहसिन नक्वींकडून ट्रॉफी न स्वीकारण्यास BCCI ने सांगितलं होतं? सूर्यकुमारने दिलं स्पष्ट उत्तर.दरम्यान, काल सामना संपल्यानंतर प्रेझेंटेशनवेळी भारतीय संघाने आशियाई क्रिकेट काऊन्सिलचे अध्यक्ष तथा पाकिस्तानचे मंत्री मोहसिन नक्वी यांच्या हस्ते ट्रॉफी स्वीकारण्यास नकार दिला. पाकिस्तानी व्यक्तीच्या हस्ते आम्ही ट्रॉफी घेणार नाही, अशी भूमिका खेळाडूंनी घेतली. मात्र मोहसिन नक्वी आडून होते.अखेर इतर खेळाडूंना पुरस्कार दिल्यानंतर प्रेझेंटेटर सायमन डौल यांनी स्पष्ट केले की भारतीय संघाला आज ट्रॉफी दिली जाणार नाही आणि त्यांनी प्रेझेंटेशन तिथेच संपल्याचं सांगितलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.