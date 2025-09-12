Asia Cup 2025 : आता पुढचं ‘लक्ष्य’ पाकिस्तान; संयुक्त अरब अमिरातीला नमविल्यानंतर कशी असेल भारताची तयारी?

India beat UAE in style to kickstart Asia Cup 2025, now all eyes on the India vs Pakistan clash : संयुक्त अरब अमिराती संघाला सहजगत्या पराभूत करून आशिया करंडक क्रिकेट स्पर्धेत शानदार सलामी देणाऱ्या भारतीय संघाला आता पाकिस्तानविरुद्धच्या लढतीचे वेध लागले आहेत. आम्ही या सामन्याची आतुरतेने वाट पाहत आहोत, असे कर्णधार सूर्यकुमार यादवने सांगितले. अमिराती संघावर मोठा विजय मिळवल्यानंतर पाकिस्तानला इशारा दिला का, या प्रश्नावर सूर्यकुमारने सावध उत्तर दिले. आम्ही सर्व जण उत्साहित आहोत, असे तो म्हणाला. .या स्पर्धेतील भारत-पाक लढत येत्या रविवारी (ता. १४) होणार आहे. प्रत्येकी २० षटकांचा हा सामना १७.४ षटकांत संपला, त्यामुळे पूर्ण सामना मानधन मिळणार का, या प्रश्नावर सूर्यकुमारने या विषयावर आपण नंतर बोलू, असे हसत हसत उत्तर दिले; मात्र आपल्याला अपेक्षित असलेली ऊर्जा आणि दमदार खेळ खेळाडूंकडून झाला, याचा आनंद व्यक्त केला..Asia Cup 2025 मध्ये मिळाली नाही संधी, भाई निघाला दुसऱ्या संघाकडून खेळायला! भारतीय क्रिकेटपटूचा मोठा निर्णय .चॅम्पियन्स करंडक स्पर्धेच्या निमित्ताने संघातील काही खेळाडू येथे खेळले होते. त्यामुळे या खेळाडूंना दुबईत खेळण्याचा अनुभव ताजा आहे. खेळपट्टी काहीशी संथ होती. त्यातत उकाडा अधिक असल्यामुळे फिरकी गोलंदाजांना त्याचा फायदा झाला तरीही जसप्रीत बुमरा, हार्दिक पंड्या आणि शिवम दुबे या वेगवान गोलंदाजांनी प्रभाव पाडला, हे आमच्यासाठी समाधानाचे आहे, असे सूर्यकुमारने सांगितले..नाणेफेक जिंकल्यानंतर आम्ही जाणीवपूर्वक प्रथम गोलंदाजी स्वीकारली. दुसऱ्या टप्प्यात फलंदाजी करताना किती परिणाम होतो, हे आम्हाला पाहायचे होते; परंतु खेळपट्टीचे स्वरूप कायम राहिले, त्यात बदल झाला नाही, असे सूर्यकुमार म्हणाला. मुळात अमिरातीचे ५८ धावांचे आव्हान भारतीयांनी ४.३ षटकांतच पूर्ण केले. शिवम दुबेचा ‘इम्पॅक्ट’ आयपीएलमध्ये ‘इम्पॅक्ट प्लेअर’ नियमामुळे शिवम दुबेला मर्यादित गोलंदाजी करायला मिळाली होती; परंतु अमिरातीविरुद्ध संधी मिळताच त्याने आपला प्रभाव (इम्पॅक्ट) दाखवला..मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीरचा पाठिंबा आणि गोलंदाजी प्रशिक्षक मॉर्ने मॉर्केल यांचा विश्वास त्याने सार्थ ठरवला. बुधवारी अमिरातीविरुद्धच्या सामन्यात दुबेने दोन षटकांत चार धावांत तीन विकेट अशी कामगिरी केली. त्यानंतर त्याने मध्यमगती गोलंदाज म्हणून आपल्या प्रगतीत मॉर्केल यांनी बजावलेली भूमिका महत्त्वाची ठरल्याचे त्याने सांगितले..Asia Cup 2025 : आश्चर्यच... ७७१० दिवसांत टीम इंडियासोबत प्रथमच असे घडले, आशिया चषक स्पर्धेत ते.... .इंग्लंड मालिकेसाठी मी भारतीय संघात परतलो तेव्हापासून मॉर्केल माझ्यावर मेहनत घेत आहेत. त्यांनी मला काही खास सल्ले दिले आणि मी त्यावर कठोर मेहनत घेतली, असे दुबेने सामन्यानंतर सांगितले. मॉर्केल यांनी मला उजव्या यष्टीच्या थोड्याशा बाहेर चेंडू टाकण्याचा सल्ला दिला. तसेच हळुवार चेंडू विकसित करायला मदत केली आणि माझ्या शैलीतही थोडा बदल केला. गोलंदाजी म्हणून माझी जबाबदारी वेगळी असणार आहे, असे मला मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर आणि कर्णधार सूर्यकुमार यादव यांनी मला सांगितले होते, अशी माहिती दुबेने दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.