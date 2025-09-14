क्रीडा

Ind Vs Pak Asia Cup 2025 : भारताची चिंता वाढली! सरावादरम्यान शुभमन गिलच्या हाताला दुखापत, पाकिस्तानविरुद्ध सामना खेळणार?

Shubman Gill Injury Scare Before Pakistan Clash : पाकिस्तानविरुद्धच्या सामन्यापूर्वी भारतीय संघाची चिंता वाढली आहे. त्याचं कारण म्हणजे उपकर्णधार शुभमन गिलच्या दुखापत झाल्याचं पुढे आलं आहे. त्यामुळे गिल पाकिस्तान विरुद्धचा सामना खेळणार की नाही, अशी चर्चाही क्रिकेट वर्तुळात सुरु आहे.
Shubman Gill Injury Scare Before Pakistan Clash

Shubman Gill Injury Scare Before Pakistan Clash

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

Asia Cup 2025 India vs Pakistan match faces a twist as Shubman Gill suffers hand injury in practice : आशिया चषकात आज पारंपारिक प्रतिस्पर्धी मानल्या जाणाऱ्या भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात सामना होणार आहे. दोन्ही संघांनी आपला पहिला सामना जिंकत विजयी सुरुवात केली आहे. त्यामुळे आजचा सामना जिंकत सुपर ४ मधील दावेदारी मजबूत करण्याचा दोन्ही संघांचा प्रयत्न असणार आहे.

मात्र, त्यापूर्वी भारतीय संघाची चिंता वाढली आहे. त्याचं कारण म्हणजे उपकर्णधार शुभमन गिलच्या दुखापत झाल्याचं पुढे आलं आहे. त्यामुळे गिल पाकिस्तान विरुद्धचा सामना खेळणार की नाही, अशी चर्चाही क्रिकेट वर्तुळात सुरु आहे.

Loading content, please wait...
India
Pakistan
Cricket
Cricket News in Marathi
Cricketer News
Asia Cup
Asia Cup 2025

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com