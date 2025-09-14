Ind Vs Pak Asia Cup 2025 : भारताची चिंता वाढली! सरावादरम्यान शुभमन गिलच्या हाताला दुखापत, पाकिस्तानविरुद्ध सामना खेळणार?

Asia Cup 2025 India vs Pakistan match faces a twist as Shubman Gill suffers hand injury in practice : आशिया चषकात आज पारंपारिक प्रतिस्पर्धी मानल्या जाणाऱ्या भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात सामना होणार आहे. दोन्ही संघांनी आपला पहिला सामना जिंकत विजयी सुरुवात केली आहे. त्यामुळे आजचा सामना जिंकत सुपर ४ मधील दावेदारी मजबूत करण्याचा दोन्ही संघांचा प्रयत्न असणार आहे. मात्र, त्यापूर्वी भारतीय संघाची चिंता वाढली आहे. त्याचं कारण म्हणजे उपकर्णधार शुभमन गिलच्या दुखापत झाल्याचं पुढे आलं आहे. त्यामुळे गिल पाकिस्तान विरुद्धचा सामना खेळणार की नाही, अशी चर्चाही क्रिकेट वर्तुळात सुरु आहे. .दुबईतील आंतरराष्ट्रीय मैदानावर भारत पाकिस्तान यांच्यातील हाय व्होलटेज सामना रंगणार आहे. दोन्ही संघ दुबईत दाखल झाले आहेत. तसेच त्यांनी सरावही सुरु केला आहे. यातच सरावादरम्यानचा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतो आहे. यात शुभमन गिल फलंदाजी करताना दिसतो आहे. मात्र, काही वेळात फिजिओ त्यांच्याकडे जात आहेत. यावेळी गिलच्या हाताला दुखापत झाल्याचं दिसून येत आहे..India vs Pakistan Asia Cup 2025 : आज भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामना; दुबईतील भारतीय प्रेक्षकांचाही निरुत्साह, कारण काय? .महत्त्वाचे म्हणजे ही दुखापत किती गंभीर आहे? याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती पुढे आलेली नाही. सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार ही दुखापत किरकोळ आहे. मात्र, हा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर गिल आजचा पाकिस्तानविरुद्धचा सामना खेळणार की नाही? याबाबत विविध चर्चा सुरु झाल्या आहेत..India vs Pakistan Asia Cup 2025: भारत-पाकिस्तान आशिया कप लढत! रेकॉर्ड्स, स्टॅट्स आणि संभाव्य विजेता कोण?.दरम्यान, आशिया चषकाच्या इतिहासात भारत आणि पाकिस्तान 18 वेळा आमनेसामने आले आहेत. यापैकी भारताने 10, तर पाकिस्तानने 6 सामने जिंकले आहेत. याशिवाय दोन सामने अनिर्णित राहिले आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे गेल्या दहा वर्षांत भारताने पाकिस्तानवर वर्चस्व राखले आहे. या काळात पाकिस्तानला फक्त एका सामना जिंकता आल. खरं तर आशिया चषकाची सुरुवात 1984 मध्ये झाली. तेव्हापासून या दोन संघांमधील लढती क्रिकेटप्रेमींसाठी आकर्षणाचा केंद्रबिंदू ठरल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.