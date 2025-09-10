क्रीडा

Asia Cup 2025 : सामना अमिरातीबरोबर, पण तयारी पाकविरुद्धची; आशिया चषक स्पर्धेत आजपासून भारताची मोहिम

India vs UAE Preview : गेल्या काही महिन्यांत भारतीय संघाने एकत्र टी-२० सामने खेळले नसले तरीही भारतीय संघ आशिया कप दणाणून सोडायला तयार झाला आहे.
आशिया करंडक क्रिकेट स्पर्धेत भारताची मोहीम आज बुधवारपासून सुरू होत आहे. प्रतिस्पर्धी संयुक्त अरब अमिरातीविरुद्ध भारतीयांचे पारडे जड असले तरी त्यांना दुबळे न समजता रविवारच्या पाकविरुद्धच्या सामन्याची तयारी सूर्यकुमार यादवच्या संघाला करायची आहे. गेल्या काही महिन्यांत भारतीय संघाने एकत्र टी-२० सामने खेळले नसले तरीही भारतीय संघ आशिया कप दणाणून सोडायला तयार झाला आहे, असेच म्हणावे लागेल.

