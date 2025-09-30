Asia Cup 2025 Controversy : नकवी मेडल आणि ट्रॉफी देण्यास तयार, फक्त एकच अट

India vs Pakistan: आशिया कप स्पर्धेत विजेतेपद पटकावणाऱ्या भारतीय संघाला ट्रॉफीशिवाय आनंद साजरा करावा लागला. आशियाई क्रिकेट काउन्सिलचे अध्यक्ष मोहम्मद नकवी यांच्या हस्ते भारतीय संघानं ट्रॉफी स्वीकारण्यास नकार दिला. यानंतर नकवी हे ट्रॉफी आणि मेडल्स घेऊन मैदानातून निघून गेले होते. आता ट्रॉफी भारतीय संघाकडे सोपवण्यास नकवी तयार आहेत. मात्र यासाठी त्यांनी एक अट ठेवली आहे. नकवी हे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचे अध्यक्ष आहेत. शिवाय ते पाकिस्तानच्या शरीफ यांच्या सरकारमध्ये मंत्रीही आहेत. त्यामुळे भारतीय खेळाडूंसोबतची त्यांचं वागणं आश्चर्यचकित करणारं नाहीय..भारताने अंतिम सामन्यात पाकिस्तानला हरवत नवव्यांदा आशिया कपचं विजेतेपद पटकावलं. मात्र सामन्यानंतर मोठ्या नाट्यमय घडामोडी घडल्या. मोहसीन नकवी मैदानात येऊन स्टेजवर उभा राहिले पण भारतीय खेळाडूंनी त्यांच्या हस्ते ट्रॉफी घेण्यास नकार दिला. दुसरीकडे नकवी त्यांच्याच हस्ते ट्रॉफी द्यायची यावर ठाम राहिले. शेवटी ते ट्रॉफी घेऊन हॉटेलमध्ये गेले. यानंतर भारतीय संघाने ट्रॉफी आणि मेडलशिवाय आनंद साजरा केला..विजेता सोडून दुसरं कुणी ट्रॉफी घेऊ शकतं का? नकार देता येतो का? नियम काय.मोहसीन नकवी यांनी आशिया कपच्या आयोजकांना त्यांची अट सांगितली आहे. ट्रॉफी देण्यास तयार आहे पण एका कार्यक्रमाचं यासाठी आयोजन करावं अशी मागणी त्यांनी केलीय. मात्र आय़ोजक अशा सोहळ्याचं आयोजन करण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे ट्रॉफी थेट भारताला मिळण्यात अडचणी आहेत..भारताने आशिया कपच्या अंतिम सामन्यात पाकिस्तानला ५ गडी राखून हरवलं. भारताने मोहसीन नकवी यांच्याकडून ट्रॉफी स्वीकारण्यास नकार दिला. नकवी हे सतत भारताच्या विरोधात गरळ ओकतात. भारतीयांच्या भावना दुखावतात. त्यांच्या हस्ते ट्रॉफी स्वीकारणार नाही यावर भारतीय संघ ठाम राहिला..भारतीय संघ ट्रॉफी स्वीकारायला येत नसल्याचं पाहून मोहसीन नकवी हे व्यासपीठावरून खाली उतरले. त्यानंतर स्टेडियम बाहेर चालत गेले. यावेळी त्यांच्यासोबत एसीसीचे अधिकारी ट्रॉफी घेऊन त्यांच्या पाठोपाठ गेले. ट्रॉफी एसीसीच्या मुख्यालयात ठेवल्याच्या चर्चा होत्या. पण नकवी यांनी स्वत:कडे ट्रॉफी ठेवल्याचं सांगण्यात येतंय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.