चोराच्या उलट्या बोंबा! स्वत: चेक फेकून दिला अन् म्हणे भारतानं अपमान केला, पाकिस्तानच्या कर्णधाराचं रडगाणं

आशिया कपच्या सुरुवातीपासूनच भारत - पाक सामन्यावरून वाद सुरू झाला होता. भारताने पाकिस्तानविरुद्ध सामने खेळू नयेत अशी मागणी होत होती. त्यानंतर पाकिस्तानी खेळाडूंच्या मैदानातील कृत्यानंतरही नवे वाद झाले. तर अंतिम सामन्यात हायव्होल्टेज ड्रामा बघायला मिळाला. भारतानं पाकिस्तानला आशिया कप स्पर्धेत तिन्ही सामन्यात धूळ चारली. स्पर्धा जिंकल्यानंतर भारतानं आशियाई क्रिकेट काउन्सिलचे अध्यक्ष मोहसिन नक्वी यांच्याकडून ट्रॉफी स्वीकारण्यास नकार दिला. यामुळे बराच वेळ नक्वी यांच्यासह इतरांना मैदानात हातावर हात ठेवून थांबावं लागलं. दरम्यान, शेवटी नक्वी हे आशिया कपची ट्रॉफी आणि मेडल्स घेऊन गेले. यामुळे भारतीय संघाला विजय मिळूनही ट्रॉफी मिळाली नाही. या हायव्होल्टेज ड्राम्यानंतर बोलताना पाकिस्तान संघाचा कर्णधार यानं भारतावरच आरोप केलेत..घडलेला प्रकार निराशाजनकसलमान आगाने पत्रकार परिषदेत म्हटलं की, या स्पर्धेत जे झालं ते खूपच निराशाजनक आहे. हस्तांदोलन न केल्यानं आमचा अपमान केला असं जर त्यांना वाटत असेल तर क्रिकेटचा अपमान करताय. कुणीही क्रिकेटचा अपमान करतं तर मला वाटतं की ते फिरून येतं आणि मला पूर्ण विश्वास आहे असंच होईल..Asia Cup 2025 Final : भारताच्या विजयानंतर काय म्हणाले पंतप्रधान मोदी? 'ऑपरेशन सिंदूर'चा उल्लेख....आम्ही आदर्श संघएक चांगला संघ असं कधीच वागू शकत नाही. आदर्श संघ जे करतात ते आम्ही केलं. आम्ही एकटे गेलो आणि ट्रॉफीसोबत पोज दिली. पराभवानंतरही आम्ही तिथे उभा राहिलो आणि पदक घेतलं. मी खूप कठोर बोलणार नाही पण खरं सांगायचं तर खेळासाठी हे खूप अपमानास्पद आहे. आमच्यासाठी किंवा इतरांसाठी अपमानास्पद नाही..स्वत: चेक फेकून दिलाभारतीय संघाने खिलाडुवृत्तीचा अपमान केला असा दावा करणाऱ्या सलमान आगाने स्वत: उपविजेतेपदाचं बक्षीस म्हणून मिळालेला चेक फेकून दिला. याचा व्हिडीओ आता व्हायरल होत आहे. सलमान आगा सर्वांसमोर चेक फेकून देताना हसताना दिसत आहे. यावरून तो ट्रोलही होतोय..सामन्यात काय घडलं?प्रथम फलंदाजी करताना पाकिस्तानी संघानं १४७ धावांचं आव्हान दिलं होतं. पाकिस्तानने डावाची सुरुवात भक्कम केली होती. त्यांची पहिली विकेट ८४ धावांवर पडली. मात्र यानंतर भारतीय फिरकीपटूंच्या जाळ्यात अडकलेल्या पाकिस्तानची त्रेधातिरपीट उडाली आणि १४६ धावांवर डाव आटोपला. कुलदीप यादवनं सर्वाधिक ४ गडी बाद केले तर जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल आणि वरुण चक्रवर्ती यांनी प्रत्येकी २ गडी बाद केले. यानंतर प्रत्युत्तरादाखल खेळताना भारताने १४७ धावांचं आव्हान ५ गड्यांच्या मोबदल्यात पूर्ण केलं..