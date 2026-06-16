FIFA World Cup: सहा लाखांपेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या देशाचा बचाव भेदण्यास स्पेन अपयशी! दिवसातले चारही सामन्यांमध्ये बरोबरी

FIFA World Cup 2026 news: सहा लाखांपेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या व पहिल्यांदाच विश्वकरंडकात सहभागी होत असलेल्या केप वर्दे संघाने माजी विजेता आणि चार वेळच्या युरो विजेत्या स्पेनला चांगलेच झुंजवले. केप वर्देचा अभेद्य बचाव स्पेनच्या खेळाडूंना भेदता आला नाही. अखेर फुटबॉल विश्वकरंडकातील स्पेन-केप वर्दे यांच्यामधील एच गटातील लढत गोल शून्य बरोबरीत राहिली. स्पेन-केप वर्दे यांच्यामधील लढत सुरू होण्याआधी गत युरो विजेत्याकडे या लढतीतील विजेता म्हणून बघितले जात होते. .Premium|FIFA World Cup 2026 : ४८ संघांचा महासंग्राम; मेस्सी-रोनाल्डोचा अखेरचा वर्ल्डकप? फुटबॉल विश्वाच्या नव्या पर्वाला सुरुवात.अर्थात विश्वकरंडकात कोणत्याही संघाला कमी लेखून चालत नाही. तरीही स्पेनचे पारडे जड होते. या संपूर्ण लढतीत स्पेनच्या संघाने आक्रमण केले. केप वर्दे संघातील फुटबॉलपटू स्पेनच्या गोलपोस्टकडे कमी वेळा पोहोचले. स्पेनच्या संघाकडे ६२ टक्के फुटबॉलचा ताबा होता. केप वर्दे संघाकडे ही टक्केवारी फक्त २८ अशी होती. तरीही स्पेनच्या संघाला एकही गोल करता आला नाही. स्पेनच्या खेळाडूंनी पहिल्या सत्रात एक ते दोन वेळा गोल करण्याची संधी गमावली.उत्तरार्धात स्पेनने आपल्या आक्रमणातील धार आणखी वाढवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, केप वर्दे संघातील दहाही खेळाडू (गोलरक्षक वगळता) बचाव करण्यासाठी समोर उभे ठाकल्याने स्पेनची कोंडी झाली. केप वर्देच्या या बचावात्मक खेळामुळे त्यांना एक गुणाची कमाई करता आली. स्पेनलाही एक गुणावरच समाधान मानावे लागले..लामिन यमालचा प्रवेशसध्याच्या जनरेशनमधील स्टार युवा खेळाडू लामिन यमाल याला स्पेनकडून ७१व्या मिनिटाला मैदानात उतरवण्यात आले. मात्र, त्यानंतरच्या २५ मिनिटांच्या खेळात त्याच्याकडून प्रतिमेला साजेसा खेळ होऊ शकला नाही. अर्थात तो दुखापतीमधून नुकताच बरा झाला आहे. त्यामुळे लगेचच अव्वल दर्जाच्या खेळाची अपेक्षा करणे योग्य ठरणार नाही. मात्र, ४-१-२-३ अशा समीकरणाने मैदानात उतरणाऱ्या स्पेनला पुढील लढतींसाठी स्पेशल योजना आखावी लागणार आहे. या गटामध्ये स्पेन, केप वर्दे यांच्यासह सौदी अरेबिया व उरुग्वे या देशांचा समावेश आहे..मॅक्सी अराउजोच्या गोलने उरूग्वेचीही सौदी अरेबियाशी बरोबरीग्रुप एचमधील उरुग्वे आणि सौदी अरेबिया देखील आमने-सामने होते. या सामन्यात सौदी अरेबिया मोठा अपसेट करण्याच्या मार्गावर होते. मात्र शेवटच्या क्षणी मॅक्सी अराउजोने केलेल्या गोलने उग्वेने १-१ अशी बरोबरी साधली. सौदी अरेबियाने यापूर्वी २०२२ फिफा वर्ल्ड कपमध्ये अर्जेंटिनाला हरवण्याचा कारनामा केला होता. त्यानंतर यंदाही ते धक्कादायक निकाल लावण्याच्या मार्गावर होते. उरुग्वे प्रबळ दावेदार आहेत, त्यांनी सुरुवातही आक्रमक केली होती. पण सौदी अरेबियाचा गोलकिपर जो अलोवाइसने चांगला बचाव केला. उरुग्वे आक्रमक होते, पण त्यांच्यात अचूकता नव्हती, तसेच बचाव करतानाही ते निष्काळजी पणा करताना दिसले. दरम्यान ३० मिनिटांनंतर सौदी अरेबियाही आक्रमक झाल्याचे दिसून आले. ४१ व्या मिनिटाला अब्दुलेलह अलमरीने सौदी अरेबियासाठी पहिला गोलही केला. नंतरही उग्वेने गोलचा प्रयत्न केले. पण सौदीच्या गोलकिपरचा बचाव चांगला होता. पण अखेर ८० व्या मिनिटाला मॅक्सी अराउजोने उरुग्वेसाठी गोल करण्यात यश मिळवले..ग्रुप जीमधील दोन्ही सामने बरोबरीतसोमवारी ग्रुप जीमध्ये झालेले बेल्जियम विरुद्ध इजिप्त आणि इराण विरुद्ध न्यूझीलंड हे दोन्ही सामने बरोबरीत सुटले. त्यामुळे सर्वांचे प्रत्येकी १ गुण झाले. ग्रुप जीमधील सलामीच्या सामन्यात बेल्जियमने इजिप्तविरुद्ध १-१ अशी बरोबरी साधण्यात यश मिळवले. सामन्याच्या १९ व्या मिनिटाला अनपेक्षितपणे मिडफिल्डर इमाम अशूरने पहिला आंतरराष्ट्रीय गोल करत इजिप्तला आघाडी मिळवून दिली होती. पण दुसऱ्या हाफमध्ये सर्वाधिक गोल करणारा खेळाडू रोमेलू लुकाकूची बदली निर्णायक ठरली. त्याच्या दबावाखाली मोहम्मद हानीने ६६ व्या मिनिटाला स्वयंगोल केला. त्यामुळे बेल्जियमने बरोबरी साधली..Fifa World Cup 2026 : जपानी फॅन्स मॅचनंतर स्टेडियममधील कचरा का उचलतात? त्या तरूणीनं 'Meiwaku' बद्दल सांगितलं, जाणून घ्या काय आहे ते? .सोमवारी झालेले सर्व सामने बरोबरीत सुटले. इराण आणि न्यूझीलंड यांच्यात ग्रुप जीमधील दुसरा रोमांचक सामना २-२ असा बरोबरीत सुटला. न्यूझीलंडसाठी ७ व्याच मिनिटाला एलिजा जस्टने गोलचे खाते उघडले होते. पण नंतर रामिन रझाईयानने इराणसाठी ३२ व्या मिनिटाला गोल करत बरोबरी साधून दिली. पण दुसऱ्या हाफमध्येही पुन्हा एकदा एलिजा जस्टने दुसरा गोल करत आघाडी मिळवली. पण मोहम्मद मोहेबीच्या ६४ व्या मिनिटाला केलेल्या गोलने इराणला बरोबरी साधून दिली. न्यूझीलंडचे दोन्ही गोल हे सांघिक खेळाच्या अप्रतिम चालींचे फलित होते, ज्यात स्टार स्ट्रायकर ख्रिस वूडने जस्टला दोन्ही गोलसाठी मदत केली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.