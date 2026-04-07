Vaibhav Suryavanshi Records: १५ वर्षीय वैभवने IPL मध्ये इतिहास घडवला! असा पराक्रम, जो जगात आतापर्यंत कुणालाच नव्हता जमला...

15 year old cricketer Vaibhav Sooryavanshi incredible feat IPL: वैभव सूर्यवंशीने इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये ऐतिहासिक कामगिरी केली. मुंबई इंडियन्सविरुद्धच्या सामन्यात १५ वर्षीय वैभवने जगातील सर्वोत्तम गोलंदाज जसप्रीत बुमराहला पहिल्याच चेंडूवर षटकार खेचला. त्याचा निर्भयपणा पाहून सारेच अवाक् झाले. आयपीएलमध्ये वैभव जेव्हा पहिल्यांदा मुंबई इंडियन्सविरुद्ध खेळला होता, तेव्हा त्याला धावांचे खातेही उघडता आले नव्हते. पण, आज त्याने ११-११ षटकांच्या सामन्यात १४ चेंडूत ३९ धावांची वादळी खेळी केली, त्यात १ चौकार व ५ खणखणीत षटकारांचा समावेश होता. यशस्वी जैस्वालसह त्याने राजस्थान रॉयल्ससाठी ३० चेंडूंत ८० धावांची भागीदारी केली..वैभव सूर्यवंशीच्या खेळीत पाच षटकारांसह एका चौकाराचा समावेश होता, ज्यात जसप्रीत बुमराहच्या पहिल्या तीन चेंडूंवर मारलेल्या दोन षटकारांचा समावेश होता. पाचव्या षटकाच्या शेवटच्या चेंडूवर शार्दुल ठाकूरने त्याला बाद केले; सीमारेषेवर तिलक वर्माने त्याचा एक उत्कृष्ट झेल घेतला. तोही चेंडू सीमापार जाणारच होता. या धमाकेदार सुरुवातीमुळे यजमानांना धावफलकावर १५० धावा लावण्यात यश आले. मुंबईला प्रत्युत्तरात ९ बाद १२३ धावा करता आल्या..Hardik Pandya Reaction : लाजीरवाण्या पराभवानंतर MI कॅप्टन हार्दिक संतापला; जसप्रीत बुमराहसह बघा कोणाकोणावर खापर फोडलं, वैभव सूर्यवंशीबाबत म्हणाला... .Vaibhav Sooryavanshi Creates Historyवैभवने सूर्यवंशीने आजच्या खेळीने इतिहास रचला आणि गेल्या आठ वर्षांपासून रिषभ पंत व इशान किशन यांच्या नावावर असलेला विक्रम मोडला. या युवा खेळाडूने आपल्या आयपीएल कारकिर्दीत आतापर्तंय एकूण ३५ षटकार मारले आहेत आणि लीगच्या इतिहासातील कोणत्याही किशोरवयीन खेळाडूने मारलेले हे सर्वोत्तम षटकार आहेत. वयाच्या विसाव्या वर्षापूर्वी ३० पेक्षा जास्त षटकार मारणारा तो पहिला खेळाडू आहे. या १५ वर्षीय फलंदाजाने गुजरात टायटन्सविरुद्धच्या मागील सामन्यात रिषभ व इशान यांच्या विक्रमाशी बरोबरी केली होती..राजस्थान रॉयल्सच्या या प्रतिभावान खेळाडूने आयपीएलमध्ये आतापर्यंत ३७४ धावा केल्या असून, तो किशोरवयीन खेळाडूंमध्ये सर्वाधिक धावांचा पृथ्वी शॉचा (५९८) विक्रम मोडण्यापासून २२४ धावा दूर आहे. लीगमध्ये १८ वर्षांखालील खेळाडूंमध्ये सर्वोत्तम धावा करणाऱ्यांमध्ये वैभव अव्वल आहे आणि या यादीत आयुष म्हात्रे (२४०) दुसऱ्या क्रमांकावर आहे..RR vs MI Live: हटा सावन की घटा... वैभव सूर्यवंशीचा तोरा... जसप्रीत बुमराहचा पहिलाच चेंडू षटकार, ३ चेंडूंत कुटल्या १३ धावा, Video.रियान पराग म्हणाला...या विजयानंतर RR कर्णधार रियान पराग म्हणाला,"खूपच छान वाटत आहे. मला वाटतं, आपल्या खेळाडूंकडून यापेक्षा अधिक चांगली कागमिरी मागता येणार नाही. त्यांचे मनापासून कौतुक! लिलावाच्या वेळीच मला याची खात्री होती की, हा एक अत्यंत मजबूत संघ आहे. आमच्या संघाचा गाभा अतिशय भक्कम आहे. जोफ्रा आर्चरचा हेच सांगतो की, मैदानावर जा आणि शक्य तितक्या वेगाने गोलंदाजी करा; नांद्रेसाठीही तोच संदेश आहे. वैभव आणि जैस्वाल यांच्याबद्दलही तेच म्हणावे लागेल. माझ्याकडे भावना व्यक्त करण्यासाठी शब्दच उरले नाहीत. आमची सलामीची जोडी 'नंबर १' आहे.".