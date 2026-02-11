Cricket

T20 World Cup AFG vs SA : लाईव्ह सामन्यात काय घडलं? डॅनी मॉरिसन अन् महिला समालोचकाचा ‘तो’ 8 सेकंदांचा Video व्हायरल

Social media reaction to Danny Morrison live TV moment : वर्ल्ड कपमधील अफगाणिस्तान विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका सामन्यादरम्यान घडलेला एक प्रसंग सोशल मीडियावर जोरदार चर्चेत आला आहे. समालोचन करत असताना माजी न्यूझीलंड क्रिकेटपटू आणि समालोचक डॅनी मॉरिसन यांनी महिला समालोचकाला किस केल्याची चर्चा रंगली आहे.
Did Danny Morrison kiss female commentator in AFG vs SA match?

Did Danny Morrison kiss female commentator in AFG vs SA match?

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Danny Morrison Under Scanner After Viral Live TV Clip: अफगाणिस्तान विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका, हा या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतील आतापर्यंतचा सर्वाधिक थरारक सामना ठरला. निर्धारित षटकात विजय मिळवण्यात अपयशी ठरलेल्या अफगाणिस्तानला दुसऱ्या सुपर ओव्हरमध्ये पराभव पत्करावा लागला. आफ्रिकेच्या १८७ धावांच्या प्रत्युत्तरात अफगाणिस्तानने १८७ धावा केल्या. त्यानंतर पहिल्या सुपर ओव्हरमध्ये त्रिस्तान स्तब्सच्या षटकाराने बरोबरी मिळवली. पण, दुसऱ्या सुपर ओव्हरमध्ये आफ्रिकेने ४ धावांनी बाजी मारली. थरारक सामन्यातील एक क्लिप सध्या व्हायरल झाली आहे.

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
Cricket Video
Cricket Viral Video
ICC Mens T20 World Cup
South Africa Cricket Team
Afghanistan Cricket Team
cricket news today
T20 Cricket World Cup

Related Stories

No stories found.