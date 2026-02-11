T20 World Cup AFG vs SA : लाईव्ह सामन्यात काय घडलं? डॅनी मॉरिसन अन् महिला समालोचकाचा ‘तो’ 8 सेकंदांचा Video व्हायरल

Danny Morrison Under Scanner After Viral Live TV Clip: अफगाणिस्तान विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका, हा या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतील आतापर्यंतचा सर्वाधिक थरारक सामना ठरला. निर्धारित षटकात विजय मिळवण्यात अपयशी ठरलेल्या अफगाणिस्तानला दुसऱ्या सुपर ओव्हरमध्ये पराभव पत्करावा लागला. आफ्रिकेच्या १८७ धावांच्या प्रत्युत्तरात अफगाणिस्तानने १८७ धावा केल्या. त्यानंतर पहिल्या सुपर ओव्हरमध्ये त्रिस्तान स्तब्सच्या षटकाराने बरोबरी मिळवली. पण, दुसऱ्या सुपर ओव्हरमध्ये आफ्रिकेने ४ धावांनी बाजी मारली. थरारक सामन्यातील एक क्लिप सध्या व्हायरल झाली आहे. .क्विंटन डी कॉक ( ५९), रायन रिकेल्टन ( ६१) यांच्या अर्धशतकाला डेवॉल्ड ब्रेव्हिस ( २३), डेव्हिड मिलर ( २०) व मार्को यान्सेन ( १६) यांची साथ मिळाली. आफ्रिकेने ६ बाद १८७ धावा केल्या. अझमतुल्लाह ओमारझाईने ३ ,तर राशिद खानने दोन विकेट्स घेतल्या. प्रत्युत्तरात अफगाणिस्तानच्या रहमनुल्लाह गुरबाझने ४२ चेंडूंत ४ चौकार व ७ षटकारांसह ८४ धावांची वादळी खेळी केली. पण, त्याला साजेशी साथ मिळाली नाही..T20 World Cup : थरार... दक्षिण आफ्रिकेने दोनवेळा पराभव टाळला ! डबल Super over मध्ये अफगाणिस्तानचा करेक्ट 'गेम' केला.२ चेंडूंत २ धावांची गरज असताना फझलहक फारूकी रन आऊट झाला आणि सामना सुपर ओव्हरमध्ये गेला. अफगाणिस्तानने फलंदाजी करताना १८ धावांचे लक्ष्य आफ्रिकेसमोर ठेवले. त्रिस्तान स्तब्सने शेवटच्या चेंडूवर षटकार खेचून सामना बरोबरीत आणला. त्यामुळे दुसऱ्या सुपर ओव्हरमध्ये मॅच गेली. स्तब्स व मिलर या जोडीने २३ धावा चोपल्या आणि अफगाणिस्तान १९ धावांपर्यंतच पोहोचू शकला..दरम्यान, ८ सेकंदांचा एक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर जोरदार व्हायरल होत आहे. या क्लिपमध्ये समालोचक डॅनी मॉरिसनने महिला समालोचकाला किस केल्याची चर्चा रंगली आहे. काही प्रेक्षकांच्या मते, मॉरिसन यांनी लाईव्ह प्रसारणादरम्यान किस केल्यासारखी हालचाल केली. व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर सोशल मीडियावर चर्चा रंगली आहे. .T20 World Cup: ऑस्ट्रेलियाने पहिल्याच सामन्यात अचानक कर्णधार बदलला; स्टीव्ह स्मिथलाही श्रीलंकेत बोलावलं; नेमकं काय घडलं?.न्यूझीलंडचा माजी खेळाडू आणि समालोचक डॅनी मॉरिसन याआधीही अनेकदा चर्चेत राहिला आहे. सामन्याचे समालोचन करताना त्याने अनेकदा महिला सहकारीला उचलून घेतल्याचे पाहायला मिळाले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.