IND vs SA, Test: 'शुभमन गिलच्या जागेवर ऋतुराज गायकवाडला दुसऱ्या कसोटीत खेळवा, कारण...', कोणी केली मागणी?

कोलकात्यातील कसोटीत भारताचा दक्षिण आफ्रिकेकडून ३० धावांनी पराभव झाला. शुभमन गिलच्या दुखापतीमुळे भारताच्या फलंदाजीत असंतुलन निर्माण झाले. आकाश चोप्राने ऋतुराज गायकवाडच्या फॉर्मकडे लक्ष वेधून त्याला संघात संधी देण्याची मागणी केली आहे..भारतीय संघाला कोलकाताला झालेल्या कसोटी सामन्यात रविवारी दक्षिण आफ्रिकेकडून ३० धावांनी पराभवाचा सामना करावा लागला. या विजयामुळे दक्षिण आफ्रिकेने मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली. आहे. या सामन्यात भारताने तब्बल ६ डावखुरे खेळाडू खेळवले होते. त्यातच भारताचा कर्णधार शुबमन गिल, जो उजव्या हाताचा फलंदाज आहे, तो पहिल्याच डावात फलंदाजी करताना दुखापतग्रस्त झाल्याने दुसऱ्या डावात मैदानातच उतरला नाही. त्यामुळे फलंदाजीत संमिश्रण राहिले नाही आणि दुसऱ्या डावात १२४ धावांचा पाठलाग करताना भारतीय संघाचा डाव ९३ धावांवरच संपला. .IND vs SA : 'तुमचा बँक बॅलन्स वाढवत राहा...' कोलकाता कसोटीनंतर पीटरसन संतापला; खेळाडूंसह क्रिकेट बोर्डालाही झापलं.यानंतर आता गिलला मानेची दुखापत असल्याने तो दुसऱ्या कसोटीत खेळण्याची शक्यता कमी झाली आहे. भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील कसोटी मालिकेचा दुसरा सामना २२ नोव्हेंबरपासून गुवाहाटीमध्ये खेळवला जाणार आहे. अशात जर गिल या सामन्यात खेळणार नसेल, तर भारताकडे साई सुदर्शन आणि देवदत्त पडिक्कल या फलंदाजांचे पर्याय आहेत, पण हे दोघेही डावखुरे आहेत. याशिवाय अष्टपैलू नितीश कुमार रेड्डी हा उजव्या हाताचा खेळाडू पर्याय आहे. पण जर गिलच्या जागेवर मधल्या फळीत फलंदाजाला खेळवायचे असेल, तर भारतीय निवड समितीने ऋतुराज गायकवाडचा विचार करायला हवा, असं भारताचा माजी सलामीवीर आकाश चोप्रा याने म्हटले आहे. .ऋतुराज सध्या अफलातून फॉर्ममध्ये आहे. त्याने दुलीप ट्रॉफी सेमीफायनलमध्ये १८४ धावा ठोकल्या होत्या. त्यानंतर रणजी ट्रॉफी २०२५-२६ स्पर्धेतील पहिल्या दोन सामन्यात त्याने ९१, नाबाद ५५, ११६ आणि नाबाद ३६ धवा केल्या. यानंतर तो सध्या दक्षिण आफ्रिका अ संघाविरुद्ध राजकोटमध्ये वनडे मालिका खेळत असून या मालिकेतील पहिल्या दोन्ही सामन्यात तो सामनावीर राहिला आहे. त्याने पहिल्या सामन्यात ११७ धावा केल्या होत्या, तर दुसऱ्या सामन्यात नाबाद ६८ धावा केल्या होत्या. त्याचा हा फॉर्म पाहाता त्याला भारतीय संघात संधी देण्याची मागणी वाढत आहे. .आकाश चोप्रानेही त्याच्या फॉर्मकडे लक्ष वेधले आहे. तो म्हणाला, 'ऋतुराज गायकवाडची भारताच्या कसोटी संघात निवड केली जावी का? तुम्हाला कदाचित आश्चर्य वाटेल, कारण आधीच भारतीय संघाची निवड झाली आहे आणि कोणीही अजून संघातून बाहेर झालेलं नाही. पण शुभमन गिलच्या खेळण्यावर प्रश्नचिन्ह आहे.''त्याला हॉस्पिटलमधून डिस्चार्ज मिळाला आहे, पण तरी तो खेळणार की नाही, हे निश्चित नाही. जर तो खेळणार नसेल, तर तुम्हाला दुसऱ्या कोणालातरी खेळवावं लागेल. साई सुदर्शन आणि देवदत्त पडिक्कल हे दोन डावखुरे खेळाडू बाहेर बसले आहेत. पण सध्या तुमच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये ६ डावखुरे खेळाडू आहेत. तुम्हाला सातवा डावखुरा खेळाडू प्लेइंग इलेव्हनमध्ये हवा आहे का? पण मला कदाचित ते बदलायला आवडेल.'.आकाश चोप्रा पुढे ऋतुराजबद्दल बोलताना म्हणाला, 'तो अफलातून फॉर्ममध्ये आहे. त्याने मर्यादीत षटकांच्या क्रिकेटमध्ये भारतीय अ संघासाठी धावा केल्या आहेत. मला माहित नाही की भारतीय अ संघ प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये खेळत असताना तो का खेळला नाही, तथापि, तो जिथेही खेळला, मग ते रणजी ट्रॉफी असो किंवा दुलीप ट्रॉफी त्याने धावा केल्या आहेत. तो मधल्या फळीतही फलंदाजी करतो. तो तांत्रिकदृष्ट्याही चांगला आहे. तो कसोटी क्रिकेट खेळण्यासाठी बनला आहे, असं वाटतं आणि हे तेच मैदान आहे, जिथे त्याने ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध भारतासाठी टी२० सामन्यात शतक केलं होतं. त्यामुळे मी त्याच्यासाठी आवाज उठवत आहे. जर शुभमन गिल खेळणार नसेल, तर त्याला संघात संधी द्या.'.IND vs SA: शुभमन गिल दुसऱ्या कसोटीतून बाहेर? पहिल्या सामन्याआधी संघातून बाहेर केलेल्या अष्टपैलूला टीम इंडियाने पुन्हा बोलावलं.ऋतुराजने आत्तापर्यंत भारतासाठी ६ वनडे आणि २३ टी२० सामने खेळले आहेत. त्याने ६ वनडेत ११५ धावा केल्या आहेत आणि २३ टी२० सामन्यात ६३३ धावा केल्या आहेत, ज्यात एक शतकाचा आणि ४ अर्धशतकांचा समावेश आहे. त्याने अद्याप कसोटीत पदार्पण केले नाही. त्याने त्याच्या कारकिर्दीत आत्तापर्यंत ४३ प्रथम श्रेणी सामने खेळले आहेत, ज्यात त्याने ९ शतके आणि १६ अर्धशतकांसह ३१४६ धावा केल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.