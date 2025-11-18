Cricket

IND vs SA, Test: 'शुभमन गिलच्या जागेवर ऋतुराज गायकवाडला दुसऱ्या कसोटीत खेळवा, कारण...', कोणी केली मागणी?

Ruturaj Gaikwad Should Replace Shubman Gill, Suggest Chopra: शुभमन गिलच्या दुखापतीमुळे भारतीय संघाच्या फलंदाजीत असंतुलन निर्माण झाले आहे. अशात दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध दुसऱ्या कसोटीत गिलच्या जागी ऋतुराज गायकवाडला खेळवण्याची मागणी माजी भारतीय क्रिकेटपटू केली आहे.
Shubman Gill - Ruturaj Gaikwad | India vs South Africa Test

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • कोलकात्यातील कसोटीत भारताचा दक्षिण आफ्रिकेकडून ३० धावांनी पराभव झाला.

  • शुभमन गिलच्या दुखापतीमुळे भारताच्या फलंदाजीत असंतुलन निर्माण झाले.

  • आकाश चोप्राने ऋतुराज गायकवाडच्या फॉर्मकडे लक्ष वेधून त्याला संघात संधी देण्याची मागणी केली आहे.

