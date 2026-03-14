IPL 2026: 'रोहित शर्मा डगआऊटमधून २० ओव्हर पाहू शकत नाही, त्याला...', माजी क्रिकेटरचा मुंबई इंडियन्सला स्पष्ट सल्ला

२८ मार्चपासून सुरू होणाऱ्या इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ (IPL 2026) स्पर्धेसाठी फ्रँचायझींची तयारी सुरू झाली आहे. पाचवेळचे विजेते मुंबई इंडियन्सही यंदा हार्दिक पांड्याच्या नेतृत्वात खेळण्यास सज्ज आहे. मुंबई इंडियन्सने (Mumbai Indians) गेल्या वर्षी चांगला खेळ करताना प्लॅऑफमध्येही जागा मिळवली होती. मात्र एका गोष्टीची बरीच चर्चा झाली होती, ती गोष्ट म्हणजे रोहित शर्माला (Rohit Sharma) इम्पॅक्ट प्लेअर म्हणून खेळवण्याची. गेल्या हंगामात रोहित काही सामन्यात इम्पॅक्ट प्लेअर (Impact Player) म्हणून खेळला होता. त्यामुळे यंदाच्या हंगामातही त्याची भूमिका काय असेल यावर चर्चा सुरू आहे. .IPL 2026: अजिंक्य रहाणेच्या KKR संघाला पुन्हा मोठा धक्का! गंभीरचा लाडका पठ्ठ्या संपूर्ण हंगामातूनच झाला बाहेर.याबाबत आता माजी क्रिकेटपटू आणि समालोचक आकाश चोप्रा (Aakash Chopra) याने प्रतिक्रिया देताना म्हटले आहे की रोहित शर्माने संपूर्ण सामना खेळायला हवा. तो सलामीवीर असून तो संपूर्ण सामन्यात सहभागी असायला हवा. आकाश चोप्राच्या मते रोहित शर्मासारखी क्षमता असलेल्या खेळाडूला केवळ काही षटकांसाठी मर्यादीत ठेवू शकत नाही, नाहीतर तो त्याचे पूर्ण योगदान संघासाठी देऊ शकत नाही..आकाश चोप्रा म्हणाला, 'तार्किकदृष्ट्या, जर तुम्ही पूर्ण तंदुरुस्त असाल, तर सब्स्टिट्यूट म्हणून नाही, तर तुम्ही पूर्ण सामना खेळयला हवा. विशेषत: जेव्हा तुम्ही दुसऱ्या डावात फलंदाजी करता, तेव्हा तो इम्पॅक्ट प्लेअर म्हणून खेळू नये. सलमीवीराला २० षटके डगआऊटमधून पाहाण्याची सवय नसते.''सलामीवीर फलंदाजाला मैदानावर राहण्याची सवय असते, त्यानुसार ते तयारी करतात. रोहित शर्मा पूर्ण फिट आहे आणि सध्याच्या घडीला सर्वात मजबूत खेळाडू आहे. त्याने ४० षटके मैदानावर असायला हवे. तसं असेल, तरच मुंबई इंडियन्स रोहित शर्माचा पूर्ण वापर करू शकतात..याआधी माजी क्रिकेटपटू हरभजन सिंगनेही अशाचप्रकारे त्याचे मत व्यक्त केले आहे. त्याने म्हटले की आहे 'रोहित शर्माचा वापर केवळ फलंदाजीसाठी १२ वा खेळाडू म्हणून केला गेला, पण मला वाटतं तो एक असा नेतृत्व करणारा खेळाडू जो मैदानावर हवा. कठीण सामन्यात जेव्हा तुम्हाला काही महत्त्वाचे निर्णय घ्यायचे असतात, तेव्हा कर्णधाराला असा खांदा हवा असतो, ज्याच्या खांद्यावर डोकं ठेवता येऊ शकतं, रोहित शर्मा ही भूमिका हार्दिक पांड्यासाठी करू शकतो.'.IPL 2026 Marathi News: गतविजेत्या RCB ला स्पर्धा सुरू होण्यापूर्वी झटका! प्रमुख खेळाडूच्या खेळण्यावर अनिश्चिततेचे सावट.रोहित शर्मा मुंबई इंडियन्सकडून २०११ पासून खेळत असून त्याने २०१३ ते २०२२ दरम्यान मुंबई इंडियन्सचे कर्णधारपद सांभाळले आहे. त्याच्या नेतृत्वात पाचवेळा मुंबईने आयपीएल ट्रॉफी जिंकली आहे. रोहितने गेल्या हंगामात १५ सामन्यात ४१८ धावा केल्या होत्या. त्याने आत्तापर्यंत आयपीएलमध्ये २७२ सामन्यांमध्ये ७०४६ धावा केल्या आहेत.