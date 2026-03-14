IPL 2026: अजिंक्य रहाणेच्या KKR संघाला पुन्हा मोठा धक्का! गंभीरचा लाडका पठ्ठ्या संपूर्ण हंगामातूनच झाला बाहेर

इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ (IPL 2026) स्पर्धेला २८ मार्च रोजी सुरुवात होणार आहे. पहिला सामना गतविजेत्या रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू विरुद्ध सनरायझर्स हैदराबाद संघात खेळवला जाणार आहे. पण ही स्पर्धा सुरू होण्यापूर्वीच तीन वेळच्या विजेत्या कोलकाता नाईट रायडर्स संघाला (KKR) मोठा धक्का बसला आहे. त्यांचा भरवशाचा वेगवान गोलंदाज हर्षित राणा आयपीएलच्या १९ व्या हंगामातूनच बाहेर झाला आहे. .T20 World Cup गाजवणाऱ्या गोलंदाजाचा पाकिस्तानला ठेंगा! IPL 2026 मध्ये KKR कडून खेळण्यासाठी तयार.२४ वर्षीय हर्षित राणा (Harshit Rana) फेब्रुवारीच्या सुरुवातीला टी२० वर्ल्ड कप २०२६ च्या सराव सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध खेळताना दुखापतग्रस्त झाला होता. त्याच्या गुडघ्याला दुखापत (Knee Injury) झाली होती, ज्यामुळे त्याला ९ फेब्रुवारी रोजी मुंबईत शस्त्रक्रियाही करावी लागली. त्यामुळे तो आयपीएल २०२६ खेळण्यासाठी पूर्ण तंदुरुस्त नाही..हर्षित राणाने गेल्या दोन आयपीएल हंगामात प्रभावी कामगिरी केली आहे. त्याने २०२४ मध्ये कोलकाता विजेतेपद मिळवून देण्यात मोलाचा वाटा उचलला होता, त्याने त्या हंगामात १९ विकेट्स घेतल्या होत्या, तसेच २०२५ साठी त्याला ४ कोटींमध्ये कोलकाताने कायम केले होते. त्या हंगामात त्याने १३ सामन्यांत १५ विकेट्स घेतल्या. त्याच्या या कामगिरीमुळे त्याने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील तिन्ही प्रकारातील भारतीय संघात स्थान मिळवले..दरम्यान, अद्याप अंजिक्य रहाणे कर्णधार असलेल्या कोलकाताने हर्षित राणाच्या बदली खेळाडूबाबत कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. टाइम्स ऑफ इंडियाला एका सुत्राने सांगितले 'हर्षित राणा दुर्दैवाने उपलब्ध नाही, पण त्यामुळे संघातील इतर खेळाडूंकडे - वैभव अरोरा, उमरान मलिक, कार्तिक त्यागी छाप पाडण्याची संधी असेल. अद्याप बदली खेळाडूचा विचार झालेला नाही.'.रोहित शर्मा, राहुल द्रविड यांच्या शैलीचं क्रिकेट T20 World Cup 2026 मध्ये चालणार नव्हते... सूर्यकुमार यादवचे स्पष्ट मत.कोलकाताला आणखी एक धक्का बसू शकतो, कारण सध्या मथिशा पाथिरानाही पूर्ण तंदुरुस्त नाही. त्याला टी२० वर्ल्ड कप २०२६ दरम्यान दुखापत झाली होती. त्याला कोलकाताने लिलावात १८ कोटी रुपयांना खरेदी केले आहे. याशिवाय बांगलादेशच्या मुस्ताफिजूर रेहमानलाही याच्या वर्षांच्या सुरुवातीलाच संघातून बाहेर काढण्यात आले आहे. पण त्याच्या बदली खेळाडूची घोषणा झाली नव्हती. पण आता शुक्रवारी कोलकाता नाईट रायडर्सने टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धा झिम्बाब्वेसाठी गाजवणाऱ्या ब्लेसिंग मुझराबनी याला संघात स्थान दिले आहे. त्याने या स्पर्धेत १३ विकेट्स घेतल्या.