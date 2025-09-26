मला वाटत नाही, पाकिस्तानींना हेही जमेल! Abhishek Bachchan ने शोएब अख्तरची बोलती बंद केली, नेमकं काय घडलं?

Abhishek Bachchan hilariously trolled Shoaib Akhtar : पाकिस्तानचा संघ आशिया चषक स्पर्धेच्या फायनलमध्ये भारताला पराभूत कसे करता येईल, याचा विचार करतोय.. त्यांना माजी खेळाडूंकडून काही सल्लेही दिले जात आहेत. असाच एक सल्ला माजी गोलंदाज शोएब अख्तरने दिला आणि त्याने त्यात बॉलिवूडचा अभिनेता अभिषेक बच्चन याचे नाव घेतले. Video Viral झाल्यानंतर आता त्याच्यावर प्रतिक्रिया उमटणे साहजिक होत्या. पण, यावर चक्क अभिषेक उत्तर देईल, हे कोणालाही अपेक्षित नव्हते....शोएब अख्तरचा सल्ला...रावळपिंडी एक्स्प्रेसने एका पॅनल चर्चासत्रात सल्ला दिला की, भारतीय संघाला पराभूत करायचे असल्यास अभिषेक बच्चनला लवकर बाद करायला हवे. ( त्याला अभिषेक शर्मा असे म्हणायचे होते). त्याचा हा व्हिडीओ व्हायरल झाला आणि त्याला ट्रोल केले गेले. .त्यावर अभिषेक बच्चनने X पोस्ट लिहिली.. त्याने लिहिले की, सर, मी आदरपूर्वक सांगू इच्छितो की, मला वाटत नाही तुम्हाला तेही जमले. मी जरी क्रिकेट खेळण्यात एवढा एक्स्पर्ट नसलो तरी, तुम्हाला मलाही बाद करता येणार नाही. .दरम्यान, अभिषेक शर्माने श्रीलंकेविरुद्धच्या सामन्यात ३१ चेंडूंत ६१ धावांची आक्रमक खेळी करताना अनेक विक्रम मोडले. आशिया चषक स्पर्धेच्या एका पर्वात ३०० धावा करणारा तो पहिला फलंदाज ठराल. यापूर्वी पाकिस्तानच्या मोहम्मद रिझवानने एका पर्वात सर्वाधिक २८१ धावा केल्या होत्या. त्याने विराट कोहलीचा ( २७६) विक्रम मोडला होता. .IND vs SL Live: अभिषेक शर्माने इतिहास घडविला, पाकिस्तानीला इथेही रडवले! रोहित शर्माच्या 'क्लासिक' विक्रमाशी बरोबरी.आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२०त पॉवर प्लेमध्ये सर्वाधिक २ वेळा ५० + धावा करणारा तो पाचवा फलंदाज ठरला. कॉलिन मुन्रो, जॉन्सर चार्ल्स, रोहित शर्मा, ट्रॅव्हिस हेड यांनी हा पराक्रम केला आहे. ट्वेंटी-२० आशिया चषक स्पर्धेत एकाच हंगामात ३०० धावा करणारा अभिषेक पहिला फलंदाज ठरला. .Suryakumar Yadav: भारतीय कर्णधारावर ICC ने कारवाई केली, BCCI ची सटकली! थोपटले दंड, प्रकरण आता आणखी तापणार....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.